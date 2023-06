“Temptation Island”, Filippo Bisciglia svela il suo segreto (intimo) per i falò di confronto

Fonte: Ufficio Stampa Fascino “Temptation Island 2023”: le coppie messe alla prova (e non solo)

Filippo Bisciglia è tornato al timone di Temptation Island dopo un anno di stop. Un gradito ritorno per il pubblico: a seguire la prima puntata della nuova edizione oltre tre milioni e mezzo di persone (senza contare il boom sui social network, dove è diventato velocemente uno degli argomenti più discussi). Ormai il format prodotto da Maria De Filippi è un vero e proprio cult della televisione italiana. Un onore per Bisciglia condurre una delle trasmissioni più viste, come dichiarato dal diretto interessato.

I portafortuna di Filippo Bisciglia a “Temptation Island”

Filippo Bisciglia ha svelato i suoi portafortuna per Temptation Island, lasciandosi andare ad una confessione decisamente bollente. L’ex concorrente del Grande Fratello di Alessia Marcuzzi ha rivelato di non girare mai in Sardegna senza un accendino giallo. A patto, però, che venga donato da una persona diversa che gli vuole bene: quest’anno è toccato alla madre, alla quale è molto legato.

Alla fine dell’edizione l’accendino viene dato a Francesca, la truccatrice di Filippo Bisciglia, che li tiene tutti, fin dalla prima volta che il romano ha condotto Temptation Island (correva il 2014). In più il presentatore ha una lacca che usava i primi anni tra una registrazione e l’altra e che si porta dietro anche se non la usa più e un pupazzo di Peppa Pig, dono di un piccolo fan che tiene sempre nell’armadietto.

L’oggetto portafortuna più bizzarro è però un paio di mutande viola bucate che, come spiegato da Bisciglia a Tv Sorrisi e Canzoni, “avevo quando giocavo a tennis e che indosso sempre durante l’ultimo falò della puntata finale” (l’ex gieffino è un grande appassionato di tennis anche se da qualche tempo ha iniziato a giocare a padel) Occhio poi alla stanza del resort in Sardegna, che è sempre la stessa da tempo e deve avere la medesima disposizione dei mobili dell’anno precedente. Insomma, Filippo è davvero superstizioso!

“Temptation Island”, Filippo Bisciglia dimagrito e con nuovo look

A Temptation Island 2023 Filippo Bisciglia appare leggermente diverso: il 46enne ha perso nell’ultimo periodo ben sette chili. Il conduttore si è messo a dieta “perché avevo messo su la pancetta. E poi vedendo Pamela (Camassa, la fidanzata che di recente ha partecipato a L’Isola dei Famosi, ndr) che dimagriva ci ho provato anche io”.

Per quanto riguarda il look, invece, Bisciglia ha optato per questa edizione per abiti di un paio di taglie più grandi: “Volevo essere più moderno e non vestirmi da boomer. Va di moda il taglio largo e mi ci sento a mio agio”. Filippo ha inoltre ammesso di non bere e fumare più da un anno e mezzo, più precisamente da quando ha avuto il Covid.

“Anche se senza sintomi, mentre stavo guardando una serie tv, per due secondi ho sentito un dolore forte al centro del petto e ho pensato che sarei morto. Così sono passato alle sigarette elettroniche”, ha dichiarato Filippo Bisciglia, che ha poi confessato che ogni anno – durante le registrazioni di Temptation Island – deve fare i conti con l’orzaiolo, un’infezione all’occhio piuttosto comune dovuta spesso a stress.