Filippo Bisciglia a “Verissimo”, il rimorso sulla sua vita privata: “Forse è troppo tardi”

Filippo Bisciglia si è raccontato a Verissimo prima del suo attesissimo ritorno in tv con Temptation Island. Il conduttore, legato sentimentalmente alla naufraga Pamela Camassa, ha ripercorso la loro lunga storia d’amore, e ha ammesso di avere un rimorso. Infatti, parlando di paternità, non ha nascosto il desiderio di avere un figlio, e il timore che, ormai, sia troppo tardi.

Filippo Bisciglia a “Verissimo”: “Mi è mancato molto Temptation Island”

Filippo Bisciglia si concede alle interviste televisive raramente, ma in occasione del tanto atteso ritorno di Temptation Island, il prossimo 26 giugno in prima serata su Canale 5, è tornato nel salotto di Verissimo. Ospite di Silvia Toffanin, il conduttore si è detto entusiasta delle nuove puntate, dopo un anno di stop: “Sono pronto a fare il viaggio nei sentimenti e non vedo l’ora di partire, mi è mancato molto Temptation Island“.

Non ha potuto rivelare molto, ma ha spiegato che i provini sono ancora in corso, e che a breve inizieranno le riprese: “Stanno per terminare gli ultimi provini, io però ancora non conosco le coppie. Sono emozionato. Mi è mancato tanto lo scorso anno e ho sentito il calore del pubblico e quando per strada mi chiedevano informazioni, mi viene da piangere a ripensarci”. Nel 2022 era arrivato da Mediaset lo stop allo show, prodotto da Maria De Filippi, ma per l’estate del 2023 si è deciso di tornare con nuovi episodi.

Filippo Bisciglia e la voglia di un figlio: “Forse è troppo tardi”

Il conduttore, però, ha raccontato anche molto della sua vita personale, partendo da una grave malattia che lo aveva colpito da bambino, il Morbo di Parthes. Si tratta di una rara condizione infantile che colpisce l’anca: “La malattia mi ha reso forte, e i miei genitori mi hanno aiutato molto. A papà hanno amputato una gamba, da vecchia guardia, se gli chiedevi come stava rispondeva sempre bene. Mamma è la vera roccia della famiglia

Parlando della sua compagna, Pamela Camassa, attuale concorrente dell’Isola dei Famosi, ha spiegato: “Pamela è una ragazza semplicissima e bellissima, la prima volta che l’ho vista ho pensato che fosse finta. Aveva 23 anni appena compiuti. Se è bella adesso immaginatevela prima a 23 anni. Stiamo insieme da 15 anni.” Filippo non ha nascosto che hanno superato delle crisi come tutti: “In 15 anni succede di tutto però oggi sono qui a raccontarle, quindi è andata tutto bene”.

Bisciglia, però, ha un grande rimorso riguardo la loro relazione, l’aver rimandato troppo un figlio: “Se mi piacerebbe diventare papà? Ho sempre desiderato questa cosa, il problema che mi sto ponendo è: non sono troppo grande? Ho 45 anni. Sto facendo tutti i miei calcoli, se divento padre a 46/47 anni quando lui ne ha 13 io ne avrò 60!”

Il conduttore non ha specificato se è stata una scelta di entrambi o una pura casualità, ma si pente di non essere diventato padre prima, pur non escludendo di diventarlo in futuro: “Avrei voluto farlo prima, avrei voluto oggi un figlio di 10 anni. Per adesso sono zio, mio nipote ha 17 anni, mi ha chiesto in questi giorni dei consigli d’amore”.