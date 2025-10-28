Il conduttore di Temptation Island è tornato a parlare della fine della storia d'amore con la soubrette: la separazione è arrivata dopo diciassette anni insieme

Mistero e dispiacere accompagna da settimane la notizia della rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. I due si sono detti addio dopo tanti insieme, una convivenza ben avviata, e il sogno mai realizzato di avere un figlio. Il conduttore di Temptation Island è tornato a parlare di questa fine svelando una promessa importante che nessuno si aspettava.

Filippo Bisciglia e la promessa su Pamela Camassa

Intervistato da Vanity Fair per l’uscita del nuovo programma The Traitors Italia, in cui è uno dei protagonisti, Filippo Bisciglia ha fatto chiarezza circa il suo addio a Pamela Camassa.

“Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”, ha detto il conduttore.

Chi si aspettava un’intervista a cuore aperto a Verissimo o in qualche altro salotto televisivo resterà quindi deluso. Filippo non ha alcuna voglia di svelare le regioni che l’hanno spinto a chiudere la relazione più lunga e importante della sua vita.

Non è chiaro se sia dello stesso avviso anche Pamela Camassa: quel che è certo è che neppure la soubrette ha rilasciato delle interviste fino ad oggi. Riserbo più assoluto sulla vicenda.

Del resto i due ex sono stati piuttosto chiari quando hanno annunciato la fine del loro lungo rapporto: “Abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene – hanno scritto sui social – Abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene“.

Un addio, a quanto pare, stabilito di comune d’accordo e avvenuto nel massimo rispetto e nel reciproco affetto.

Perché si sono lasciati Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Sebbene non siano stati resi noti i motivi precisi dell’addio tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, rumors e indiscrezioni suggeriscono che la separazione possa essere stata causata da un allontanamento dovuto agli impegni lavorativi e alla fine della passione che li univa da così tanto tempo.

Le voci di una possibile rottura a causa di terzi sono state smentite, e entrambi hanno ribadito l’affetto che li lega nonostante la separazione.

“Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei Vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea”, ha chiarito una fonte al settimanale Nuovo.

Il pubblico, però, non conosceva davvero il legame tra Bisciglia e Camassa: anzi, la rottura è stata percepita come un fulmine a ciel sereno.

E sempre sulla rivista è emerso che “la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: ‘Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?’. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona”.

Sia Filippo sia Pamela sono stati però avvistati nelle ultime settimane con altre persone. Lui sarebbe stato pizzicato a cena, in un noto locale di Roma, con una donna misteriosa, che non fa parte del mondo dello spettacolo.

Anche accanto alla Camassa sarebbe apparso un nuovo cavaliere, un certo Stefano, di cui non si conoscono ulteriori dettagli a riguardo.