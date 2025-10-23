Filippo Bisciglia dopo la fine della storia con Pamela Camassa: la cena con una donna misteriosa

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Solo poche settimane fa Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si dicevano addio, comunicandolo al mondo dopo ben 17 anni d’amore, ma il conduttore di Temptation Island sembra già pronto a voltare pagina. È stato infatti beccato con una donna misteriosa in un locale di Roma in atteggiamenti intimi, dopo le voci di un presunto flirt con una delle protagoniste del programma.

Filippo Bisciglia, cena romantica con una donna misteriosa

La vita sentimentale di Filippo Bisciglia continua a finire sotto i riflettori. Il conduttore di Temptation Island e la sua storica fidanzata, Pamela Camassa, hanno annunciato poche settimane fa di aver posto fine alla loro relazione, durata ben 17 anni, ma lui sembra essere già pronto a voltare pagina.

Niente di strano, visto che i due avevano precisato che il loro amore si era già affievolito da qualche tempo, tanto che Bisciglia è stato avvistato in dolce compagnia. A diffondere gli scatti l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che sul suo profilo Instagram ha mostrato le immagini del conduttore insieme a una donna misteriosa, che si chiamerebbe Paola.

Nessun altro indizio fornito dall’influencer sull’identità della donna, che rimane – almeno per il momento – una sconosciuta al mondo dello spettacolo. I due sono stati pizzicati in un locale di Roma durante una cena romantica, in atteggiamenti “intimi”: secondo Rosica la coppia sarebbe stata parecchio affiatata durante la serata, e una volta terminato si sarebbero rifugiati a casa di lui.

Ovviamente non è dato sapere se si tratta di un semplice flirt passeggero o di una frequentazione che potrebbe trasformarsi in qualcosa di più serio. Bisciglia si guarda bene dal commentare le voci sulla sua vita sentimentale, che da quando è single sembrano moltiplicarsi.

La fine della storia con Pamela Camassa

A dare l’annuncio dell’addio era stato Filippo Bisciglia lo scorso settembre, quando su Instagram aveva pubblicato un lungo messaggio. “È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, aveva scritto il conduttore. Poco dopo gli aveva fatto eco Pamela Camassa, che aveva spiegato: “Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Una rottura che sembra essere arrivata di comune accordo, dopo tanti anni insieme. Pare che sia intervenuta anche Maria De Filippi per evitare che la coppia si lasciasse, organizzando una cena per farli confrontare. Ma alla fine la decisione è stata inevitabile: “Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea”, aveva spiega detto a La Volta Buona Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo Tv.

Sul settimanale poi si leggeva: “La loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: ‘Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?’. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona“.