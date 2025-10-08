L’addio tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, il gesto di Maria De Filippi

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno annunciato la loro separazione pochi giorni fa. Notizia arrivata quasi come un fulmine a ciel sereno, ma non per chi li conosceva. E c’è una persona molto vicina all’ormai ex coppia che avrebbe provato a salvare il loro rapporto di coppia, secondo le ultime indiscrezioni. Di chi stiamo parlando? Di Maria De Filippi.

La rottura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: il gesto di Maria De Filippi

Il titolo scelto da Diva e Donna per raccontare la fine dell’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è esplicativo: “Maria ha provato a salvare il nostro amore”. A quanto pare, quindi, per riprendere il programma condotto da Bisciglia, ovvero Temptation Island, una sorta di falò di confronto ci sarebbe stato. E con Maria De Filippi, che negli anni ha visto crescere questa coppia, fino alla decisione di separarsi, arrivata a mezzo social.

Stando al settimanale, si sarebbe tenuta una sorta di cena per evitare l’addio, che però è arrivato comunque con la decisione comunicata nelle stories su Instagram, il 29 settembre: “È da un po’… Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse, pur volendoci bene”. Anche la Camassa ha pubblicato parole simili: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

I presunti motivi dell’addio

I diretti interessati, ed è bene sottolinearlo, non hanno per il momento aggiunto nulla dopo l’annuncio, né parlato apertamente delle motivazioni della separazione. La scelta di lasciarsi, in ogni caso, è stata presa di comune accordo, stando alle dichiarazioni. Ad aggiungere ulteriori dettagli è stato Riccardo Signoretti: “Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea”, ha detto a La Volta Buona, il programma pomeridiano condotto da Caterina Balivo su Rai1.

Su Nuovo Tv, ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alla vicenda: si parla sempre dell’annuncio che per molti è arrivato a sorpresa, anche se non per gli amici vicino alla coppia o per chi lavora nel mondo dello spettacolo. “Ma la loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: ‘Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?’. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona“.

E a nulla sarebbe valso l’intervento di Maria De Filippi stessa, che avrebbe cercato di farli ricongiungere. Ora, l’ex coppia ha scelto di andare avanti ognuno per la sua strada, ma senza dimenticare il bene che c’è stato, anzi. E per Bisciglia, come sempre l’estate è stata un successo sul fronte lavorativo, con gli ascolti di Temptation Island alle stelle, tanto da essere tornato in onda anche a settembre.