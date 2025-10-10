Pamela Camassa torna per la prima volta in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pamela Camassa torna in pubblico dopo l’addio a Filippo Bisciglia e l’annuncio della loro separazione. La modella e il conduttore si sono separati dopo ben 17 anni d’amore, un annuncio arrivato a sorpresa che ha sconvolto i fan della coppia, considerata fra le più solide dello showbiz.

Per la sua prima uscita pubblica dopo la rottura con lo storico fidanzato Filippo Bisciglia, Pamela Camassa ha scelto una sfilata. La showgirl infatti ha preso parte ad un evento a Roma in cui ha indossato le creazioni di un brand. Sorridente e bellissima, Pamela è apparsa in grande forma, sfoggiando un fisico scolpito dallo sport e un’espressione serena. In tanti hanno commentato il video che la ritrae mentre sfila e non sono mancati i riferimenti alla fine del legame fra la Camassa e Bisciglia.

“Una tra le donne più belle del creato! Che per colpa di altri non è uscita fuori”, ha scritto qualcuno. Mentre qualcun altro ha aggiunto: “Hai perso troppi anni a non fare nulla mannaggia, un abbraccio”. Il riferimento è ad un episodio che segnò, ormai diversi anni fa, la relazione fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. L’allora ex gieffino infatti fece irruzione sul set de La Talpa, programma a cui partecipava la fidanzata, per chiederle di abbandonarlo e tornare a casa con lui, ferito dalla troppa distanza. Un gesto romantico che però secondo molti, mise in luce la gelosia di Filippo.

La Camassa non ha reagito ai commenti e ha scelto di non rispondere, scegliendo, come sempre, il silenzio. La modella è sempre stata particolarmente riservata riguardo la sua vita privata, scegliendo di vivere la sua relazione con Bisciglia lontano dai riflettori: poche uscite pubbliche, rare partecipazioni ad eventi o paparazzate e interviste. Per 17 anni i due si sono amati tenendosi al riparo dai gossip, sino alla rottura improvvisa.

Perché Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono lasciati

Ma perché Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono lasciati? La domanda se la sono fatta, da subito, i fan della coppia. Sino a pochi giorni prima dell’annuncio della rottura infatti il conduttore era apparso sereno, prima alla guida di Temptation Island, poi nelle serate Speciali: Temptation Island e poi, Temptation Island e poi…e poi.

“È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, aveva scritto il presentatore, mentre l’ormai ex compagna aveva aggiunto, sempre su Instagram: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Secondo alcune indiscrezioni i due erano in crisi da tempo e avrebbero provato in ogni modo a salvare il rapporto. Persino Maria De Filippi avrebbe cercato di trovare un punto di incontro fra Pamela e Filippo, organizzando una cena. Tentativi che sarebbero caduti, inevitabilmente, nel vuoto, portando alla fine della relazione dopo ben 17 anni e alla decisione di intraprendere strade diverse.