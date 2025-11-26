Pamela Camassa esce allo scoperto con il nuovo amore dopo l’addio a Filippo Bisciglia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Pamela Camassa esce allo scoperto con il nuovo amore dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia. La showgirl avrebbe definitivamente voltato pagina, iniziando una frequentazione con un’altra persona.

Pamela Camassa su Instagram con il nuovo amore

Dopo settimane di indiscrezioni infatti, Pamela Camassa ha scelto di ufficializzare il suo nuovo amore. L’ha fatto pubblicando gli scatti che raccontano un romantico viaggio in Turchia. Lui è Stefano Russo con cui era stata paparazzata qualche tempo fa mentre si scambiava un tenero bacio.

Dell’uomo si sa poco e niente, l’unica certezza è che lavora in un circolo sportivo a Roma e che sarebbe riuscito a rubare il cuore della modella. La frequentazione per ora sarebbe solamente all’inizio, ma il legame, come svelano gli scatti Instagram, starebbe diventando sempre più importante giorno dopo giorno.

Nelle immagini social Pamela sorride felice, fra escursioni, paesaggi mozzafiato e monumenti. In uno scatto in particolare la vediamo di spalle mentre abbraccia un uomo che potrebbe essere proprio Stefano Russo.

L’addio fra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono detti addio dopo ben 17 anni d’amore. Una relazione importante arrivata al capolinea qualche mese da quando, terminata la messa in onda di Temptation Island, Filippo aveva svelato di essere tornato single. “È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, aveva confidato il presentatore.

Da quel momento sia lui che Pamela hanno deciso di non commentare la fine del legame, rispettando una relazione importantissima per entrambi. “In questa fase della vita, qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei – aveva replicato qualche tempo fa Bisciglia durante un’intervista su Vanity Fair in cui gli veniva chiesto qualcosa riguardo l’addio a Pamela -. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”.

Nonostante l’addio dunque fra i due sarebbe rimasto un rapporto di profondo rispetto. E se Pamela Camassa sarebbe tornata a sorridere con Stefano Russo, anche Filippo Bisciglia avrebbe iniziato – sembra – un nuovo legame. Il conduttore sarebbe stato avvistato a cena in compagnia con una misteriosa ragazza mora, fra risate e complicità.

Il conduttore e la showgirl si erano incontrati dopo la fine dell’avventura di lui al Grande Fratello condotto da Alessia Marcuzzi. Un’esperienza fortunata per Bisciglia che gli aveva fatto iniziare una carriera nel mondo dello spettacolo come presentatore. Nel corso di questi anni si era vociferato spesso riguardo possibili nozze fra Pamela e Filippo che però, di fatto, non si sono mai concretizzate.

“Per quanto riguarda lo spirito e l’umore è come se la mia vita si fosse fermata a quella porta rossa che si è chiusa dentro di me – ha raccontato lui di recente -: se mi chiedesse quanti anni mi sento le risponderei 28, che era la mia età quando sono entrato al Grande Fratello. Sono rimasto fermo lì con la testa e con la voglia di fare anche se, naturalmente, nella vita si matura e si cambia”.

“Non avendo avuto figli e tutto il resto – ha aggiunto -, sono rimasto un po’ quel ragazzo lì anche se il mio bilancio fino adesso è bello: non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto”.