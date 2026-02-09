Filippo Bisciglia, nuova delusione dopo Pamela Camassa: il duro sfogo su Instagram

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Filippo Bisciglia

Uno sfogo da cui traspare grande amarezza quello pubblicato su Instagram da Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island ha affidato a Instagram parole colme di rabbia e dispiacere, indirizzate a una persona misteriosa.

Filippo Bisciglia, lo sfogo inaspettato su Instagram

Esternazioni che arrivano inaspettate quelle condivise su Instagram da Filippo Bisciglia. Il conduttore di Temptation Island, di solito molto riservato sulla sua vita privata, ha indirizzato uno sfogo amaro a una persona misteriosa tra le storie del suo profilo ufficiale. Le sue parole hanno subito attirato l’attenzione dei fan e dei curiosi, dato che di recente il volto Mediaset ha detto addio alla sua fidanzata storica, Pamela Camassa, che di recente è uscita allo scoperto con il suo nuovo amore.

“Per non rimanerci male, non aspettatevi nulla“: con queste parole inizia il duro sfogo su Instagram, dal quale emerge chiaramente il tema della delusione, probabilmente legata a un rapporto in cui aveva riposto fiducia. “Pensare di poter essere ‘qualcosa’ per ‘qualcuno’, a volte è sbagliato. Io continuerò a comportarmi da ‘qualcosa’, perché quel ‘qualcuno’ un giorno capirà quanto quel ‘qualcosa’ non era un semplice ‘qualcosa’“.

Il post non è passato inosservato agli osservatori più attenti, anche perché Bisciglia raramente si lascia andare ad esternazioni personali, riferite alla sua sfera più intima. In molti hanno letto tra le righe condivise dal conduttore un riferimento alla sua ex compagna, che dopo la fine della loro relazione si è legata a Stefano Russo, lontano dal mondo dello spettacolo e che lavora in un circolo sportivo a Roma.

Ma la canzone che ha usato di sottofondo nelle storie – Un amico è così di Laura Pausini – lascia pensare che non si tratti di questioni sentimentali, piuttosto una delusione arrivata in un rapporto di amicizia che potrebbe essersi interrotto o profondamente incrinato.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, la fine della loro storia d’amore

Pamela Camassa e Filippo Bisciglia si sono detti addio dopo ben 17 anni d’amore: la loro storia l’hanno sempre vissuta lontano dai riflettori, e anche quando hanno deciso di interrompere la loro relazione lo hanno fatto con molta discrezione. “È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, aveva confidato il presentatore su Instagram.

Entrambi hanno deciso di non commentare la fine in alcun modo la fine della loro storia: “In questa fase della vita, qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei”, aveva dichiarato qualche tempo fa Filippo durante un’intervista su Vanity Fair in cui gli veniva chiesto qualcosa riguardo l’addio a Pamela. “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”.

Il conduttore e la showgirl si erano incontrati dopo la fine dell’avventura di lui al Grande Fratello: “È come se la mia vita si fosse fermata a quella porta rossa che si è chiusa dentro di me: se mi chiedesse quanti anni mi sento le risponderei 28, che era la mia età quando sono entrato al Grande Fratello. Sono rimasto fermo lì con la testa e con la voglia di fare anche se, naturalmente, nella vita si matura e si cambia”, aveva raccontato.