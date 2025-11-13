Chi è Stefano Russo, il nuovo amore di Pamela Camassa

Stefano Russo è il nuovo amore di Pamela Camassa: la showgirl, dopo l'addio a Filippo Bisciglia, sarebbe di nuovo innamorata

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Pamela Camassa

Pamela Camassa ha un nuovo amore. L’ex compagna di Filippo Bisciglia è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio appassionato con Stefano Russo. Secondo quanto rivelato da settimanale Chi, sarebbe proprio lui il nuovo compagno dell’attrice e conduttrice.

Chi è Stefano Russo

La coppia è stata paparazzata al The Fox, un circolo romano, mentre si scambiava un tenerissimo bacio. Di Stefano Russo si sa poco e niente, secondo alcune indiscrezioni sarebbe un imprenditore e avrebbe una figlia piccola. Il primo incontro fra i due sarebbe avvenuto sul campo da padel, come era accaduto anche a Francesco Totti con Noemi Bocchi, sua attuale compagna.

“Gli amici della showgirl – si legge sul settimanale Chi – raccontano che Pamela frequenta da qualche settimana il circolo. Inizialmente sembrava un semplice passatempo sportivo. Poi sono arrivate le prime voci, i primi gesti che parlano più di mille conferme. Infine, due baci, discreti ma inequivocabili, scambiati tra un ingresso e un passaggio verso i campi coperti”. Poi continua: “Lui con le chiavi in tasca – quelle di un ufficio interno, dettaglio che lascia immaginare un ruolo tutt’altro che marginale nella gestione del club – lei che si muove a suo agio tra reception, bar e spogliatoi”.

Pamela Camassa dunque sarebbe riuscita a ritrovare il sorriso grazie a Stefano, superando la fine del legame con Filippo Bisciglia, a cui è stata legata per ben 17 anni. Solo qualche mese fa la showgirl e il conduttore avevano annunciato su Instagram di essersi separati da qualche tempo.

L’addio fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Ad annunciare la fine dell’amore fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa era stato proprio il conduttore di Temptation Island, poco dopo il termine della trasmissione. Il presentatore aveva condiviso su Instagram un messaggio che non lasciava spazio ai dubbi: “È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, aveva scritto nelle Stories, annunciando così la fine di una favola d’amore che aveva emozionato il pubblico.

Nessuno dei due – nè Filippo nè Pamela – hanno mai commentato l’addio, scegliendo un netto “no comment”. Intervistato da Vanity Fair, il conduttore aveva risposto ad alcune domande sul tradimento, rifiutandosi di rispondere ad alcune domande sulla fine del legame con la compagna.

“Preferisco non rispondere, perché in questa fase della vita qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l’ultima cosa che vorrei – aveva detto, rivelando di aver fatto una promessa a Pamela Camassa -. Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”.

Non sono chiare, ad oggi, nemmeno le motivazione della rottura. L’unica certezza è che entrambi avrebbero provato a salvare in ogni modo la storia d’amore, chiedendo persino aiuto a Maria De Filippi che per anni è stata testimone del forte legame fra i due ed è amica e confidente di Bisciglia.

Secondo alcune indiscrezioni anche Filippo Bisciglia avrebbe già ritrovato l’amore. Il conduttore sarebbe stato avvistato – come riportato da Alessandro Rosica – in compagnia di una misteriosa ragazza mora in un noto ristorante di Roma.