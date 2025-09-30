Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: quali sarebbero i motivi dell'addio e da quanto tempo si sarebbero detto addio.

Dopo ben 17 anni insieme è arrivata al capolinea la storia d’amore fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. L’annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno, proprio poco dopo la fine di Temptation Island, programma condotto da Filippo. Ma la storia, almeno a giudicare dalle parole di entrambi, sarebbe terminata prima della rivelazione

L’addio fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa (dopo 17 anni)

A dare l’annuncio dell’addio è stato Filippo Bisciglia che su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio. “È da un po’… dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene”, ha scritto il conduttore. Poco dopo gli ha fatto eco Pamela Camassa che ha spiegato: “Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

Si chiude così una delle storie d’amore più lunghe e belle del mondo dello showbiz. Filippo Bisciglia e Pamela Camassa infatti sembravano inseparabili: conduttore di successo lui, showgirl talentuosa lei. Riservatissimi, hanno sempre protetto, sin dall’inizio, la privacy della loro relazione, vivendo il sentimento lontano dai riflettori. La loro love story era iniziata poco dopo la fine del Grande Fratello 6, programma che aveva regalato il successo a Bisciglia.

Un sentimento fortissimo e un colpo di fulmine che erano stati messi a dura prova dalla partecipazione di Pamela a La Talpa, programma che aveva abbandonato poco dopo proprio per tornare da Filippo.

Perché si sono lasciati Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

La domanda che tanti si fanno è: perché si sono lasciati Filippo Bisciglia e Pamela Camassa? Difficile dirlo, soprattutto perché il conduttore e la showgirl sono sempre stati molto riservati riguardo la loro vita privata. L’addio sarebbe avvenuto quasi sicuramente molti mesi prima dell’annuncio ufficiale. Già da diverso tempo, d’altronde, Pamela Camassa e Filippo Bisciglia non pubblicavano post condivisi su Instagram nè immagini di coppia.

I due ex hanno spiegato di essere rimasti in ottimi rapporti, dopo 17 anni d’amore intenso e importante. Qualche tempo fa, ospite di Verissimo, Filippo Bisciglia aveva confessato di aver vissuto, nel corso degli anni, momenti di crisi con la sua Pamela.

“In 16 anni è normale ci siano periodi difficili ma non li abbiamo mai pubblicizzati – aveva detto -. Io in coppia sono un bambacione noi non abbiamo mai discusso bruscamente. Lei per me è tutto: una sorella la mia migliore amica una nemica. Non sono geloso perché lei non me ne da modo”. In quell’occasione il presentatore non aveva nascosto la volontà di diventare padre

“L’ho sempre desiderato – aveva svelato -. Il problema che mi sto ponendo ora è se non sono ormai troppo grande. Avrei voluto farlo prima, ma vedremo”. Un desiderio che era stato chiaro anche quando Filippo, di fronte alle rivelazioni di uno dei concorrenti di Temptation Island che sognava di diventare papà, si era commosso, apparendo di fronte alle telecamere con gli occhi lucidi. Il segno di una volontà che, a quanto pare, continua ad esserci e per il conduttore non ha mai smesso di essere forte e importante.