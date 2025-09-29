È finita tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa “dopo 17 anni intensi insieme”

Filippo Bisciglia, storico volto di Temptation Island, e la compagna Pamela Camassa si sono lasciati, come loro stessi hanno annunciato su Instagram

Diciassette anni insieme sono tanti. Sono anni in cui si impara a conoscersi, si vive di emozioni e attrazione. Anni in cui si cresce insieme e si comprende appieno cosa voglia dire la parola “amore”. Ma non sempre le storie hanno un lieto fine ed è stato così per Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. La coppia ha annunciato su Instagram di aver posto fine alla relazione, sottolineando come sia finito l’amore ma non il bene che continua a legarli.

L’annuncio su Instagram

Due storie, nei rispettivi profili Instagram. Così Filippo Bisciglia e Pamela Camassa hanno rivelato che non stanno più insieme, lasciando intendere che la loro non sia una decisione arrivata all’improvviso e che, anzi, sia stata presa già da qualche tempo. Semplicemente hanno voluto aspettare prima di dirlo ai fan, che li seguono sempre con tanto affetto.

“È da un po’… Dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse, pur volendoci bene, ha scritto il conduttore di Temptation Island. Parole che fanno eco a quelle della ormai ex compagna: “Abbiamo aspettato un po’ prima di annunciarlo, ma dopo 17 anni intensi e pieni di vita insieme, io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene”.

La storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

Quella tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa, come ricorderanno i più curiosi, è stata una storia d’amore iniziata in maniera piuttosto “rumorosa”. Nel lontano 2006, l’attuale conduttore di Temptation Island aveva partecipato al Grande Fratello 6, ottenendo il secondo posto ma soprattutto scatenando una vera e propria bufera in studio, e non solo. Ai tempi era impegnato con Flora Canto (oggi felicemente sposata con Enrico Brignano) e il dramma si consumò in diretta televisiva: il tradimento della fidanzata con Simona Salvemini, conosciuta proprio nella Casa più spiata d’Italia.

Confronti in studio, accese discussioni per una relazione che in verità non è durata moltissimo. Nel 2007 Bisciglia conobbe la Camassa a Cortina e da quel momento i due non si erano più lasciati. Per lui ha rappresentato tanto, quel “mettere la testa a posto” che gli ha consentito di trovare una stabilità emotiva duratura, un porto sicuro dopo tanti anni di caos mediatico e relazioni che finivano spesso al centro del gossip.

I due parallelamente hanno costruito le proprie carriere televisive, Bisciglia diventando l’imprescindibile volto di Temptation Island, la guida di quel “viaggio nei sentimenti” che per milioni di telespettatori è ormai un appuntamento fisso da anni. Pamela Camassa, invece, ha partecipato insieme a lui ad Amici Celebrities nel 2019, trionfando su tutti i concorrenti, per poi sbarcare all’Isola dei Famosi nel 2023.

Le dinamiche di una coppia sono sempre faccenda privata. Nel tempo se ne sono dette tante – tra tutti l’esperto di gossip Alessandro Rosica, certo che da tempo la storia fosse finita, con tanto di “tradimenti” -, ma la coppia ha prontamente smentito le voci di crisi. Forse, però, qualcosa di vero c’era.