Filippo Bisciglia e Pamela Camassa “ai ferri corti”: lei frequenta Stefano

Tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è ormai finita: l'ex coppia sarebbe ai ferri corti, ma entrambi starebbe provando ad andare avanti

IPA Filippo Bisciglia e Pamela Camassa

La fine della storia d’amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa dopo 17 anni insieme sta interessando la cronaca rosa con una lunga serie di indiscrezioni. Il conduttore di Temptation Island sta andando avanti, e così l’ex compagna, ma i due, nonostante l’addio annunciato in modo misurato, sarebbero ora ai ferri corti.

“Filippo Bisciglia e Pamela Camassa ai ferri corti”

A riportare maggiori indiscrezioni sulla spaccatura tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa è Amedeo Venza, esperto di gossip. “Filippo e Pamela sono ormai ex a tutti gli effetti. Inizialmente hanno deciso di lasciarsi senza troppi rancori, ma è di poche ore fa la notizia che sarebbero ai ferri corti per questioni private. Entrambi starebbero già frequentando altre persone. Il tipo che sta frequentando Pamela si chiamerebbe Stefano”.

La rottura tra Pamela e Filippo è stata annunciata da entrambi a mezzo social. Per il momento i diretti interessati non hanno commentato il chiacchiericcio in rosa che si è scatenato attorno alla loro storia ormai finita. In ogni caso, ambedue hanno chiarito una cosa: la decisione di lasciarsi non è dovuta alla presenza di terze persone. Cosa sostenuta anche dal direttore di Nuovo.

“Erano diventati fratello e sorella, non c’entrano terze persone. Le voci circolavano già da un anno: si mormorava che tra loro ci fosse una crisi. Nel mondo dei vip, spesso, se dopo un decennio di relazione non arriva il matrimonio, significa che la storia è al capolinea”. Il pubblico, però, non conosceva davvero il legame tra Bisciglia e Camassa: anzi, la rottura è stata percepita come un fulmine a ciel sereno.

“La loro improvvisa separazione ha scatenato i soliti maligni: ‘Dopo tanti anni al timone di Temptation Island, Filippo si è fatto… tentare?’. Chissà. Lui non ha mai nascosto che le sexy single del programma non lo lasciavano indifferente. Chi conosce bene la coppia, però, racconta che la rottura non dipende da una terza persona”, aveva chiarito poi sul settimanale Nuovo.

Filippo Bisciglia a cena con una donna misteriosa

E se Pamela Camassa è andata avanti, anche Filippo Bisciglia sta vedendo una “donna misteriosa”. Smentito il gossip che lo voleva vicino a una protagonista di Temptation Island, è stato avvistato con una donna che si chiamerebbe Paola. Ben pochi gli indizi sulle nuove relazioni: a lanciare l’indiscrezione questa volta è stato Alessandro Rosica, l’investigatore social.

Quello che è certo è che ormai l’ex coppia si è detta addio. Diciassette anni insieme non si dimenticano, ed è probabilmente in nome di quell’amore che c’è stato e che li ha tanto uniti che persino Maria De Filippi, con una cena, ha provato a mediare con Bisciglia e Camassa, in una sorta di falò di confronto privato. Da quando poi sono entrambi single, le voci e le indiscrezioni sulla loro vita privata si stanno diffondendo a macchia d’olio. Del resto, Bisciglia e Camassa hanno sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata. Non sorprende, quindi, che dopo l’ufficializzazione della rottura preferiscano mantenere uno stile di vita riservato e lontano dai riflettori.