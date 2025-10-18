Filippo Bisciglia ha comunicato la fine della sua relazione con Pamela Camassa ma in molti hanno ipotizzato che potesse essere nato un flirt con Denise Farina

IPA Filippo Bisciglia

Dopo la fine dell’estate, Filippo Bisciglia ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti. La sua storia d’amore quasi ventennale con Pamela Camassa è finita e i due hanno deciso di separare le loro strade. Una decisione che è arrivata senza preavviso, visto che la coppia sembrava vivere ancora pienamente l’amore inteso che li ha accompagnati lungo i loro ben 17 anni di relazione, apparendo sempre uniti e complici, anche nei rispettivi contesti lavorativi.

La coppia, probabilmente, ha voluto attendere prima di prendere una decisione così sofferta e di comunicarlo al pubblico. Ma, adesso che tutto è di dominio pubblico, in molti si sono chiesto se il bel presentatore non abbia già trovato una nuova fidanzata. Gli affezionati telespettatori di Temptation Island, infatti, hanno notato un certo feeling tra Filippo Bisciglia e Denise Farina, protagonista dell’ultima edizione del reality show.

A domanda diretta su una sua possibile relazione con il conduttore televisivo, l’ex fidanzata, però, ha risposto con una sonora smentita

Filippo Bisciglia e Denise Farina, lei smentisce

Filippo Bisciglia è stato al timone, la scorsa estate, di una nuova edizione di Temptation Island, che ha riscosso grande successo. Il conduttore televisivo, infatti, è riuscito ancora una volta a trascinare i telespettatori del reality show in un viaggio televisivo nei sentimenti pieno di colpi di scena e di momenti emozionati.

Tra le diverse storia raccontate nella stagione scorsa del programma tv c’era anche quella di Denise Farina e Marco Raffaelli che dapprima hanno deciso di mettere da parte le divergenze e lasciare il reality show insieme e, in seguito, hanno svelato al pubblico televisivo di essersi lasciati nel mese successivo alla fine del programma.

In molti, però, hanno subito ipotizzato che tra l’ex fidanzata e Filippo Bisciglia ci potesse essere del tenero per due diversi motivi. Da un lato il presentatore è apparso particolarmente complice con la ragazza, durante la sua avventura nel reality show, dall’altro lo stesso ha condiviso sui suoi canali social ufficiali un selfie con lei, scattato durante le registrazioni degli spin off del programma tv. Visto che il conduttore ha di recente svelato la fine della sua relazione storica con Pamela Camassa, in molti hanno sospettato che ci potesse essere effettivamente un flirt con Denise Farina.

La protagonista di Temptation Island, però, adesso ha deciso di smentire categoricamente questo flirt, rispondendo a una domanda social dei suoi ammiratori: “Mah raga io non mi sono mai espressa, però questa cosa mi fa troppo ridere, ma dove lo avete visto? Io non mi sono mai più vista con Filippo e non c’entro niente con la sua separazione. Non so nulla”.

Denise Farina, il percorso a Temptation Island

L’ultima edizione di Temptation Island ha riscosso enorme successo, grazie anche alle storie dei protagonisti che hanno saputo coinvolgere il pubblico da casa. Tra le diverse coppie che hanno deciso di raccontarsi nel reality show c’erano anche Denise Farina e Marco Raffaelli che hanno deciso di separare il loro percorso alla fine del percorso.

Già durante l’esperienza televisiva, Marco Raffaelli aveva chiesto alla fidanzata un falò di confronto immediato e aveva deciso di lasciarla perché si sentiva denigrato e poco apprezzato da lei. Ma, in seguito Denise Farina aveva chiesto un’ulteriore possibilità di parlare con il compagno e i due avevano lasciato il programma insieme, salvo poi lasciarsi poco dopo il ritorno a casa.