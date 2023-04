“Temptation Island 2023”, concorrenti spiazzati ai casting: le coppie vip escluse

Fonte: IPA Filippo Bisciglia biografia

I casting per la scelta delle coppie di Temptation Island 2023 non lasciano dubbi: anche quella di quest’anno sarà un’estate caldissima per Canale 5! Ad animarla non sarà soltanto il celebre reality dell’amore e delle tentazioni, ma anche una sempre viva polemica in seno a Mediaset. Nel mirino (si fa per dire) sembrano esserci proprio i concorrenti appena usciti dal Grande Fratello Vip 7, che, dopo l’edizione più lunga mai registrata, sono stati dimenticati. Il caso più eclatante? Quello della vincitrice, Nikita Pelizon, trovatasi nella situazione più unica che rara di non ricevere l’ormai consueto invito nel salotto di Verissimo dopo il successo. Ora lo stop sembra arrivare direttamente da Maria De Filippi, che, in nome di un’edizione di soli non-famosi, esclude due coppie formate da ex gieffini. Scelta vincente? Solo il pubblico potrà dirlo!

“Temptation Island 2023”: escluse le coppie del GF Vip 7

Veramente un periodo difficile questo per i concorrenti del Grande Fratello Vip 7. Nelle ultime settimane i rumor sulla possibile partecipazione di due coppie ex-GF Vip 7 al reality, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, aveva infiammato i fan sui social, pronti ad avere un posto in prima fila nello sviluppo delle rispettive storie d’amore fuori dalla Casa. E invece no. Secondo un’indiscrezione del settimanale Chi, infatti, dal programma sono stati esclusi sia i Donnalisi sia gli Oriele (come li chiamano i fan), rispettivamente Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria e Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

Così il settimanale ne ha riportato l’esclusione: “Maria De Filippi riaccende i falò di Temptation Island ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality. Il pubblico del web sempre più insistentemente sognava di vedere impegnati tra le tentazioni Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, la coppia più chiacchierata del Grande Fratello Vip 7 appena concluso, che continua a fare notizia. Ma resterà un sogno, almeno per quest’anno.”

Non ci sarà dunque nessuna coppia vip nel programma prodotto da Fascino (società di proprietà di Maria De Filippi) e quindi chi sperava anche nel ritorno in tv delle coppie più chiacchierate delle ultime settimane rimarrà deluso.

“Temptation Island” come “L’Isola dei Famosi”: cosa succede a Mediaset?

Le indiscrezioni riportate dal magazine mettono dunque a tacere le voci secondo le quali tra le coppie di Temptation Island ci sarebbero state anche coppie di famosi. Come già spiegato, dietro la scelta di Maria De Filippi non ci sarebbe la diretta volontà di escludere i volti del GF Vip 7, ma la semplice scelta di mandare in onda un’edizione di nip. Ma l’esclusione, voluta oppure no, fa sicuramente riflettere, soprattutto perché non si tratta dell’unica operata da programmi Mediaset nei confronti degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip 7.

Nikita Pelizon, dopo il mancato invito a Verissimo, ha dichiarato dal suo profilo Instagram: “Credo che non si dovrebbe fare di tutta l’erba un fascio, bensì distinguere chi ha portato il trash e chi non lo ha fatto”. Nel caso dell’Isola dei Famosi, in onda dal 17 aprile, sembra che Pier Silvio Berlusconi abbia deciso di agire preventivamente: dalla lista dei concorrenti mancano una serie di nomi che erano comparsi nell’elenco ufficioso che era circolato a pochi giorni dal rilascio ufficiale del cast.