“Isola dei Famosi”: ora parlano i naufraghi scartati da Berlusconi

Naufraghi scartati da Pier Silvio Berlusconi? Secondo quanto trapelato, prima dell’ufficialità, nel cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi dovevano esserci anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, ma su di loro sarebbe arrivato il taglio dell’Amministratore Delegato di Mediaset. Come stanno le cose? A parlare sono proprio due dei nomi che erano circolati con insistenza come possibili naufraghi della nuova edizione del survival show.

Isola dei Famosi, Serena Enardu e Gianmarco Onestini naufraghi? Le loro parole

L’ufficialità del cast della prossima edizione dell’Isola dei Famosi è arrivata, mostrando come – alcuni dei nomi che erano trapelati – alla fine non siano tra i prossimi naufraghi. Tra questi Serena Enardu e Gianmarco Onestini che, contattati da Fanpage, hanno detto la loro in merito.

L’ex tronista, e vippona del GF, ha bollato le voci che la davano, insieme alla sorella, tra coloro che dovevano partire per l’Honduras come: “Fake news”. Al sito di notizie ha spiegato: “Non c’è niente da dire, le voci iniziali su una partecipazione mia e di mia sorella Elga erano fake news, notizie diventate virali ma senza alcun fondamento. Non è vero, non dovevamo fare l’Isola”. Sembrerebbe inoltre che non ci siano state neppure trattative.

Fanpage ha contattato anche Gianmarco Onestini, che ha spiegato: “Non c’è stato alcun contatto per il reality, non mi vedrete in Honduras. Avevo letto il mio nome in giro, ma non c’era nulla di ufficiale”.

Commenti, quelli di Serena Enardu e di Gianmarco Onestini, che potrebbero mettere un punto alle voci che sia stato Pier Silvio Berlusconi in persona a decidere di tagliare il cast, dopo che l’ultima edizione del Grande Fratello Vip ha richiesto un giro di vite da parte dell’AD di Mediaset.

Isola dei Famosi, le ipotesi di tagli al cast dei naufraghi

È stato Pier Silvio Berlusconi a decidere di tagliare il cast di naufraghi in partenza per l’Honduras? Mentre il reality è ai nastri di partenza (prenderà il via a partire da lunedì 17 febbraio) e il cast ufficiale è stato presentato al pubblico, non sono mancate le ipotesi sul perché alcuni nomi che circolavano sui giornali non siano tra i naufraghi.

Dagospia aveva già parlato dei: “Timori dei vertici aziendali sul rischio trash all’Isola dei Famosi, con una maggiore attenzione al cast dopo il caso GfVip”. Poi hanno aggiunto: “A Cologno Monzese è però cambiato il vento. Gira voce che ai piani alti, per essere più precisi nella persona di Pier Silvio Berlusconi, abbiano deciso intervenire sul cast modificandolo in extremis”. Il sito parla di “Linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie…”

Vero è che i nomi delle sorelle Enardu, di Gianmarco Onestini e di altri erano iniziati a circolare già da un po’, ma poi si sono tradotti in un nulla di fatto.

Il caso del Grande Fratello Vip

Una cosa è certa la linea di Mediaset ha subito alcuni cambiamenti dopo l’ultima edizione del Grande Fratello Vip, quando Pier Silvio Berlusconi è intervenuto perché venissero modificati i comportamenti e le dinamiche che si erano venuti a creare nel programma.

Lo ha fatto bloccando la replica del programma su La5, poi il giro di vite richiesto dall’amministratore delegato si è abbattuto sui comportamenti non ritenuti adeguati a una trasmissione che si colloca nel prime time del palinsesto. Non sfugge, infine, che i concorrenti del reality non siano ospitati in nessun programma di Canale 5 come invece accadeva in passato.