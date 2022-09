“La Regina morirà nel 2022, all’età di 96 anni”: il libro su Nostradamus è record di vendite in Uk

Fonte: IPA La Regina Elisabetta protagonista di una profezia

Dalla polvere sugli scaffali a record di vendite: è successo nel Regno Unito per uno dei libri che spiega le profezie di Nostradamus che, dopo la morte della Regina Elisabetta, è schizzato in vetta alla classifica dei volumi più acquistati. Il motivo? Aveva predetto, con precisione, la dipartita della Sovrana. E non è l’unica profezia che scuote la Corona Inglese.

Nostradamus aveva predetto la morte della Regina Elisabetta

Era il 2005 quando il libro Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future arrivò nelle librerie inglesi. Molto tumulto all’inizio, tra l’incredulità c’era chi leggeva con attenzione la nuova interpretazione dei versi dell’astrologo francese, vissuto nel Cinquecento, a cura dello scrittore Mario Reading.

Nel corso dei secoli le profezie di Nostradamus hanno sempre fatto discutere, ma in tanti hanno letto e analizzato con cura i suoi versi sibilini, sempre talmente vaghi da essere soggetti a numerose interpretazioni molto diverse tra loro.

Nel corso dei decenni c’è chi ha visto in quei versi le premonizioni dell’ascesa al potere di Hitler, le due Guerre Mondiali, e il Grande Incendio di Londra, ma facendo riferimento al volume di Mario Reading, si parla anche della morte della Regina Elisabetta.

“La Sovrana” si legge nel libro del 2005 che riporta una delle tante interpretazioni degli scritti di Nostradamus “morirà intorno al 2022, all’età di circa 96 anni, cinque anni prima della durata della vita di sua madre.”

Che sia stato bravo il noto astrologo o l’autore del libro è un mistero, certo è che, profezie o meno, i fatti sono andati proprio in questo modo. Il risultato? Dopo aver venduto solo cinque copie negli ultimi mesi, Nostradamus: The Complete Prophecies for the Future ha portato a casa ben 8mila copie la scorsa settimana, dopo l’addio a Elisabetta II.

Di certo un fenomeno letterario senza pari, a ben 17 anni dalla sua uscita in libreria. Merito anche dei tabloid inglesi che hanno parlato del libro assiduamente in questi giorni. Questa però non è l’unica profezia riferita alla Corona inglese.

L’oscura profezia sulla fine del Regno dei Windsor

Sempre nel libro del 2005, Mario Reading afferma che Nostradamus parlava di “un regno che avrebbe smesso di crescere”. Il riferimento era sempre alla Gran Bretagna, visto che questo avvenimento segue la scomparsa della Sovrana di 96 anni.

Di certo c’è molta suggestione, e tanta fortuna nell’aver indovinato la morte di Elisabetta II, ma come sempre le profezie di Nostradamus incutono terrore in chi ci crede.

Ma cosa prevede la seconda profezia? Si parla di tre bellissimi bambini che sono nati vicino la costa dopo una guerra e che da grandi cambieranno il Regno, rovinandolo e portandolo al suo termine.

I tre bambini, nell’interpretazione più comune sono William, Harry e Beatrice. Due fratelli e una cugina, nati dopo una guerra, ovvero quella delle Malvinas-Falkland del 1982, terminata una settimana prima della nascita del primogenito di Re Carlo e Lady Diana.

Harry ha già iniziato la spaccatura della sua Famiglia, lasciando Londra e il suo ruolo Reale insieme a Meghan Markle; William sarà il futuro Re, e potrebbe portare importanti cambiamenti. Infine, Beatrice, sembra la più agguerrita a contrastare l’evoluzione della Corona, che, secondo indiscrezioni, la vedrà tagliata fuori da ogni ruolo ufficiale.

Stiamo parlando di favole, di scritti di oltre cinque secoli fa, che possono significare tutto o niente, a seconda della nostra fantasia o della nostra personalissima ricostruzione. Fatto sta che, grazie alla scia mediatica del momento, questo libro è andato esaurito nel Regno Unito, e si prevedono ristampe in diversi altri paesi.