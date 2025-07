Re Carlo, la profezia del nuovo Nostradamus: “Non si mette bene”. Ma per Harry e Meghan

La profezia del nuovo Nostradamus non promette niente di buono, ma non si tratta di Re Carlo. I diretti interessati sono Harry e Meghan Markle

Anche se le condizioni di salute di Re Carlo non sono ottimali, chi desta veramente preoccupazione sono Harry e Meghan Markle. Tra fallimenti professionali, milioni persi, crisi di coppia e perfino profezie nefaste sul loro futuro. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo e il problema Harry

Harry è indubbiamente un problema per Buckingham Palace e di conseguenza per Carlo in quanto Re. Il Sovrano soffre molto questa situazione, ma nel contempo non si fida di suo figlio. Più volte è stato definito una mina vagante. Anche quando implora il padre di riconciliarsi con lui, non manca di lanciargli accuse e di fare recriminazioni.

Carlo è malato. Lui stesso, pur dichiarando di stare bene, ha ammesso che il tumore c’è ancora ed è inguaribile. Deve solo imparare a conviverci, tenendolo a bada il più possibile.

La salute precaria e l’età che avanza hanno portato il Re ad accettare un incontro con i rappresentanti di Harry e Meghan, nel tentativo di trovare la strada per un riavvicinamento.

Lo vuole Carlo come padre, lo vuole Harry come figlio, lo vogliono Harry e Meghan Markle per i soldi. Ai Sussex infatti le cose non vanno bene. E mantenere il loro tenore di vita da milionari non è facile se non hai un solido patrimonio o un’attività redditizia.

Re Carlo, i fallimenti di Harry e Meghan Markle

Che i Sussex non navighino in buone acque finanziariamente parlando, è noto da anni. I media britannici si divertono a fare loro i conti i tasca e a elencare i fallimenti delle loro imprese. Ma a pesare più di tutto è il mancato rinnovo del contratto con Netflix che valeva 100 milioni di dollari.

With Love, Meghan chiude i battenti dopo una stagione. La serie della Duchessa sprofonda negli ascolti e Netflix non ci tiene a collezionare i flop. Meg se ne deve fare una ragione, quasi nessuno è interessato a vederla cucinare indossando gioielli di Cartier e completi che valgono migliaia di euro. Non è credibile.

La vendita di marmellate, miele, tè e vino per ora regge, ma le scorte sono poche, si esauriscono presto e finita la novità forse nessuno vorrà pagare un sovrapprezzo per prodotti che non valgono la spesa. Ergo? Bisogna ricorrere al sostegno di Re Carlo finché c’è, perché se la situazione non si sblocca e lui dovesse morire, Harry e mogliettina sarebbero tagliati fuori totalmente dalla Monarchia e dal Regno Unito. William non perdona.

La profezia del nuovo Nostradamus

Dunque, è importante agire e prevedere il futuro. Così, Athos Salomé, noto come “Living Nostradamus” o “Nostradamus vivente”, che avrebbe previsto il Covid e la morte di Elisabetta II, si è pronunciato ancora una volta sulle questioni della Famiglia Reale. Ma su Carlo non ha detto nulla.

Le sue previsione, che a suo dire sono basate sulla Cabala, sostengono che Harry e Meghan “faranno una brutta fine”, nel senso che sono destinati a separarsi e a vivere un po’ tristemente. “Forse il loro matrimonio continuerà per interessi economici, ma sono destinati a separarsi emotivamente”, così avrebbe detto il novello Nostradamus, di fatto costatando una situazione già attuale.

Infatti, Harry e Meghan hanno separato le carriere, senza successo per altro, recitano il ruolo di sposi felici e genitori premurosi quando occorre, ma niente più. Le foto che circolano di loro danno l’impressione di essere studiate e forzate per far contenti i frequentatori dei social e nulla più.