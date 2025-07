Re Carlo, nuovo aggiornamento sul cancro. Harry teme il peggio dopo di lui

Parlando del cancro, Carlo ha liquidato la questione in cinque parole. E intanto Harry teme il peggio per sé dopo la morte del padre

Getty Images Harry

Re Carlo ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute e ha lasciato intendere che deve imparare a convivere con il cancro più a lungo possibile. Intanto, Harry è seriamente preoccupato che alla morte del padre sarà completamente bandito dalla Gran Bretagna.

Re Carlo, l’aggiornamento sul cancro

Come è noto, Re Carlo sta ancora combattendo la sua battaglia contro il cancro. La diagnosi è arrivata a febbraio 2024. Il Palazzo non ha mai specificato di che tipo di tumore si trattasse né quanto grave fosse. Ma dalle poche notizie trapelate in questo anno e mezzo è chiaro che il Sovrano non è ancora guarito, anzi probabilmente non guarirà mai.

Fonti vicine a lui hanno infatti rivelato che Carlo sta trattando la malattia, cerca di arginarla ma appunto non potrà superarla.

Intanto, spinto anche dal senso del dovere, il Re continua a svolgere il suo lavoro instancabilmente. Quest’anno, insieme a Camilla, ha fatto diversi viaggi all’estero, compresa una visita di Stato in Italia lo scorso aprile.

Si mostra regolarmente in pubblico e ha accolto capi di Stato a Londra, come Emmanuel Macron con sua moglie Brigitte. Mentre a settembre sono attesi Donald e Melania Trump.

Durante una delle visite pubbliche, Carlo ha dato un aggiornamento importante sulle sue condizioni di salute. Tra l’altro lo ha fatto in un giorno speciale, il 22 luglio, ossia il giorno del compleanno di suo nipote George col quale ha un legame speciale.

Il Re e sua moglie Camilla si trovavano in visita a Newmarket. Qui Carlo ha parlato con diverse persone, tra cui Lee Harman che vinto la sua battaglia contro il cancro. L’uomo gli ha chiesto della sua salute e Carlo gli ha dato una risposta asciutta, con solo 5 parole ha liquidato la questione.

“Gli ho chiesto (al Re) come stava e lui ha detto che ora si sentiva molto meglio e che era ‘solo una di quelle cose'”, ha raccontato Herman. Dunque, Carlo avrebbe definito il tumore “solo una di quelle cose“, confermando appunto che non potrà guarire.

Intanto, Harman ha descritto l’intera conversazione avuta con il Sovrano: “Mi ha chiesto come stavo e gli ho detto ‘Sto bene’. L’anno scorso ho sconfitto il cancro”.

Re Carlo, la paura più grande di Harry

Anche se le parole di Carlo sono state rassicuranti, è evidente che il cancro c’è ancora. Il Palazzo sta accelerando i preparativi per la successione. È noto che i piani del funerale sono già pronti.

A preoccuparsi del dopo Carlo però non è solo la Famiglia Reale, ma anche Harry. Secondo l’esperto in questioni reali, Tom Bower, il Duca del Sussex teme di essere bandito definitivamente dal Regno Unito quando suo fratello William sarà Re.

Non a caso, a inizio luglio c’è stato un incontro informale tra un portavoce di Carlo e quelli di Harry. E il motivo del meeting era discutere la possibilità di un riavvicinamento tra le due parti. L’esperto ha sottolineato: “”Se si incontreranno di nuovo, dipenderà da quanto vivrà Carlo“. E ha proseguito: “Carlo vuole incontrare suo figlio Harry, ma molto dipenderà da come si comporterà lui”.

E poi ha concluso: “Harry è seriamente preoccupato che quando un giorno suo padre morirà, William lo bandirà letteralmente e non avrà più alcuno status in Gran Bretagna… Sarà persona non gradita“. Si dice infatti che il Principe del Galles non fosse favorevole all’incontro tra i rappresentanti di Carlo e Harry e infatti nessuno del suo staff era presente.