Re Carlo organizza il suo funerale, Harry e Meghan Markle inclusi nel piano

Getty Images Harry e Meghan Markle

Re Carlo sta già organizzando il suo funerale e a quanto di apprende ha assegnato un ruolo di primo piano a suo figlio Harry, malgrado le tensioni degli ultimi anni. Nel piano è presente perfino Meghan Markle.

Re Carlo, il piano dei suoi funerali

Re Carlo dunque sta definendo l’organizzazione del suo funerale. Ciò non deve né stupire né preoccupare. Buckingham Palace ha sempre pronti dei piani per grandi eventi che possono verificarsi quando meno ce lo si aspetti, come ad esempio le esequie funebri.

Quando morì improvvisamente Diana in un incidente stradale nel 1997, il suo funerale fu organizzato sulla base di quello della Regina Madre che sopravvisse alla Principessa altri cinque anni, fino al 2002. Il Palazzo si limitò a modificare il nome di alcuni partecipanti, invitando celebrità del mondo dello spettacolo e della moda al posto di capi di Stato e teste coronate.

Il funerale della Regina Elisabetta era già stato organizzato decenni prima che lei mancasse nel 2022. Così, Carlo sta definendo le disposizioni per le sue esequie, secondo le consuete procedure, sia perché ha un’età avanzata sia perché ha una malattia che a quanto pare è inguaribile sia perché un accadimento come la morte del Re non può cogliere la Monarchia impreparata.

Perciò, non deve stupire che anche Carlo si stia organizzando il funerale. Piuttosto, quello che ha lasciato tutti esterrefatti è il ruolo che ha affidato a Harry e Meghan Markle, come se li avesse perdonati, cancellando in un colpo solo tutto quello che ha dovuto subire da loro.

Re Carlo, il ruolo di Harry al funerale del padre

Pare che sia stato proprio il Sovrano a insistere sulla presenza di Harry e Meghan, e perfino dei loro figli Archie e Lilibet, al suo funerale. Affidando loro un ruolo nel corteo funebre, Carlo non solo dimostra come padre di aver perdonato suo figlio, ma addirittura ribadisce che i Sussex mantengono comunque una posizione all’interno della Monarchia.

Secondo il piano dei funerali Harry camminerà a fianco di suo fratello in processione per le strade del centro di Londra. Inoltre, il Duca e la Duchessa del Sussex saranno invitati a partecipare alla veglia funebre di famiglia a Westminster e a svolgere un ruolo di primo piano al fianco dei reali più anziani durante il rito funebre. Anche i figli di Harry e Meghan, Archie e Lilibet, potranno partecipare ai funerali presso l’Abbazia di Westminster, così come alla cerimonia di commiato nella Cappella di San Giorgio, a Windsor, se la famiglia lo riterrà opportuno.

Questo è quanto riporta il Telegraph che in esclusiva ha pubblicato i dettagli dell’organizzazione delle esequie di Carlo. Inoltre, si apprende che Carlo ha fatto delle modifiche sostanziali rispetto al piano dei funerali di Elisabetta.

Il periodo di lutto reale durerà di meno e si allineerà al periodo di lutto nazionale. Inizierà con la morte del re e durerà fino al giorno del suo funerale, 10 o 11 giorni dopo. Al contrario, quando morì la madre del monarca, il periodo di lutto reale fu esteso a un’ulteriore settimana dopo il funerale.