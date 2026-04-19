Re Carlo, le dure parole di Harry: “Voglio essere un padre migliore”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Harry d'Inghilterra

Non è la prima volta che il Principe Harry critica il padre, ma stavolta le parole contro Re Carlo suonano diverse. A differenza di quanto affermato nel corso di interviste o di quanto scritto nella propria autobiografia Spare, stavolta il Duca di Sussex, parlando di genitorialità e paternità, ha chiaramente espresso il desiderio di essere un genitore migliore di quelli che lo hanno cresciuto. E la distanza con Carlo diventa sempre più profonda.

Le accuse pubbliche di Harry

Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle si trovano in Australia per un tour altamente pubblicizzato. Nel corso di uno dei numerosi impegni pubblici, il Duca di Sussex ha condiviso alcune riflessioni sulla genitorialità, raccontando di come i figli, Archie e Lilibet, gli abbiano cambiato la vita. E le sue parole sono apparse come una dura accusa nei confronti del padre.

“Il mondo intorno a noi è cambiato radicalmente, e la genitorialità non potrà rimanere la stessa di come l’abbiamo vissuta noi. – ha affermato Harry – Vedo la genitorialità evolversi continuamente. Dal mio punto di vista, i nostri figli sono un miglioramento di noi stessi”. Ed è in questo momento che il Principe sembra puntare il dito contro i propri genitori: “Non è così che mi è stato insegnato, ma questa è la mia interpretazione”.

“Non che io sia migliore di mio padre o che i miei figli siano la versione migliore di me. – ha proseguito – Ma questo è l’approccio che adotto: sapere che, con il mondo che cambia, dobbiamo crescere i nostri figli in modo migliore”. Si è in seguito schernito: “Non c’è giudizio, non c’è colpa, non c’è puntare il dito. La realtà è che, qualunque sia il modo in cui si educano i figli, si tratta di un’esperienza personale, e ognuno vorrà migliorarla. Ovviamente, 40 anni fa non esistevano i social media, le conversazioni che ora avvengono nelle famiglie tra genitori e figli, sono conversazioni che non esistevano tra me e i miei genitori”.

Il web difende Re Carlo

Le dichiarazioni di Harry hanno destato aspre critiche sul web. “Ha isolato i suoi figli dalla famiglia e dai cugini. Stai facendo un ottimo lavoro, Harry!” ha scritto un utente su X, riferendosi proprio alla mancata conoscenza del resto della famiglia imposta ai piccoli Archie e Lilibet, solo una volta sbarcati nel Regno Unito e mai più tornati. E non è l’unico commento sul tema: “I tuoi figli non hanno alcun rapporto con la loro famiglia e i loro cugini. Non saranno felici da adulti, quando si renderanno conto di ciò che hai negato loro: la famiglia”.

“Deve sempre criticare suo padre o la sua famiglia. – scrive qualcun altro – Non riesce proprio a resistere alla tentazione di ferirli. Sicuramente potrebbe evitare di menzionarli nei suoi banali monologhi”. Un altro utente aggiunge che “non c’è bisogno di nominare suo padre ogni volta che vuole dire quello che vuole”. E c’è anche chi pensa al Principe William, ricordando a Harry che “potrebbe essere anche un fratello migliore”. Insomma, la popolarità di Harry, in patria e fuori, sembra in picchiata irrefrenabile.