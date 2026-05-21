Re Carlo in Irlanda del Nord, incidente imbarazzante col gabbiano. E Camilla brinda

Re Carlo è stato bersagliato da un gabbiano durante il viaggio in Irlanda del Nord, la sua reazione ha dell'incredibile. E Camilla brinda con la birra

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Re Carlo e la Regina Camilla si trovano in Irlanda del Nord per una visita di tre giorni. Ma per il Sovrano l’incidente è dietro l’angolo. Infatti, è stato bersagliato da un gabbiano che gli ha imbrattato la giacca. Mentre sua moglie brindava con la birra, dopo aver assaggiato il whisky. Ma procediamo con ordine.

Re Carlo, incidente imbarazzante al mare

Re Carlo e Camilla sono arrivati in Irlanda del Nord martedì 19 maggio. La coppia reale, tra le varie cose, si è cimentata coi tamburi locali. E già in questa prima prova il Sovrano è stato colto in fallo e subito corretto. Per consolarsi, però, ha potuto assaggiare un whisky locale, insieme Camilla, trovandolo “molto forte”.

Mercoledì 20 maggio, Carlo e Camilla si sono separati per presenziare a appuntamenti diversi. Il Re è andato al mare, in visita a Newcastle. Qui è stato vittima di un incidente imbarazzante, persino la natura agisce contro di lui. A sua madre, la Regina Elisabetta, non sarebbe mai successo. E anche se fosse accaduto, non si sarebbe mai comportata come lui.

Carlo, infatti, è stato preso di mira da un gabbiano, mentre salutava la folla che era accorsa per vederlo. Numerosi bambini erano entusiasti di poter stringere la mano del Re, anche se le loro risate forse erano dovute a un altro motivo.

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Il gabbiano birichino, noncurante che si trattasse di un Re, ha imbrattato in modo evidente il retro della giacca di Carlo. Una testimone dell’incidente, Irene Marting, ha raccontato che dopo aver scherzato sull’accaduto ha detto.”Meno male che non mi è atterrato in testa“.

La Marting ha poi aggiunto: “Qualcuno stava cercando di convincerlo a mettersi un cappotto, ma non l’ha fatto; essere colpito da un gabbiano, si dice che porti fortuna. Siamo felicissimi che sia venuto in Irlanda del Nord a trovarci, ed è davvero bello vederlo a Newcastle”.

La Regina Camilla spilla la birra

Mentre Carlo combatteva col gabbiano, Camilla è andata a Royal Hillsborough, il primo villaggio del paese a ricevere lo status reale, conferitogli nel 2021.

La Regina ha passeggiato per le strade del paese, ha salutato le persone che si erano radunate per incontrarla e ha accarezzato un simpatico cocker.

Poi ha visitato tre locali storici, il pub The Parson’s Nose, il negozio più antico del villaggio, il negozio di alimentari ER Wilson e l’Arthur’s Café. Proprio al pub, Camilla ha dimostrato di saper spillare una birra con grande maestria. E ovviamente non poteva esimersi dal berne almeno un sorso.

Carlo e Camilla al Garden Party irlandese

Infine, dopo un rapido cambio d’abito, anche perché Carlo ne aveva bisogno, i Sovrani si sono ritrovati per un Garden Party al Castello di Hillsborough dove hanno piantato un albero.

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Camilla si è presentata con un abito-cappotto azzurro carico, cappello coordinato e guanti di pelle nera che ha indossato per tenere in mano la vanga con cui ha aiutato il marito a dissodare la terra.