Quadretti mon amour: ecco come abbinarli con stile

I quadretti Vichy per me sono proprio la fantasia della primavera! Li adoro e li trovo elegantissimi, inteso in senso lato ovviamente. Sono una fantasia molto adatta ai contesti da giorno, perché freschi e sbarazzini. Ovviamente il rischio tovaglietta da pic-nic è sempre dietro l’angolo, quindi bisogna prestare attenzione ad indossarli nel modo giusto: ecco qualche idea di look!

Come indossare i quadretti Vichy: in città

Per evitare di fare confusione con tanti colori diversi, il mio suggerimento, quando abbinate questo tipo di fantasia è quello di restare sui toni dei colori che la compongono ed eventualmente aggiungerne un terzo a contrasto. Con bianco e nero, ad esempio, rosso, rosa, giallo, verde o bluette intensi sono perfetti. Se volete ottenere un look più classico, mantenetevi sui colori della fantasia, senza spezzare: linsieme sarà molto chic.

Come indossare i quadretti Vichy: sportive

Chi ha detto che i quadrettini sono per forza una fantasia leziosa? Potete indossarli anche in modo super grintoso! Ecco qui sotto un’idea: blazer a quadretti, minigonna e sneakers in stile Air Jordan. Questo look è l’ideale per voi se il vostro punto di forza sono le gambe ed è perfetto da sfoggiare nella mezza stagione!

Come indossare i quadretti Vichy: bon ton

Anche il look più bon ton a base di quadretti può essere sdrammatizzato! In questo caso, indossando una camicetta a quadrettini Vichy con il collo dal gusto vintage, potete rendere il look più cool con un paio di shorts in jeans, sneakers (anche chunky) e una borsa coloratissima, o ton sur ton oppure a contrasto.

Come indossare i quadretti Vichy: per la mezza stagione

I quadretti sono bellissimi in primavera proprio perché si adattano anche ai look da mezza stagione. Potete indossarli sotto ad una salopette, sia in tela denim che in altri tessuti, magari con le gambe scoperte, proprio per celebrare il bel tempo! Ricordate di ravvivare l’insieme con un accessorio colorato.