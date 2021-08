editato in: da

Quanto è carina la fantasia con le stelle? Sarà che mi piacciono a tal punto che me ne sono fatta tatuare una, ma le stelle sono davvero graziose e, in modalità fantasia, sono perfette per festeggiare la notte più luminosa dell’anno! Ecco quindi per voi qualche proposta stellare si outfit e di shopping scintillante!

Notte di San Lorenzo, idee di look stellari: l’abito

Lungo, midi o corto, l’abito in fantasia a stelline è delizioso! Personalmente mi piace molto sia d’estate che quando comincia l’autunno, magari con un bel cardigan morbido e lavorato portato sopra. Ai piedi, in estate sandali a piede nudo, in autunno e primavera sneakers o anche Mary Jane a tacco basso, a seconda del contesto e della situazione.

Notte di San Lorenzo, idee di look stellari: un po’ di glitter

Un po’ di glitter non guasta mai! Se volete sentirvi scintillanti, perché non provate una luminosissima gonna in lamé, da portare abbinandola a sneakers in colore a contrasto, magari con qualche stella sopra? Sdrammatizzate però il tutto con una t-shirt super basic!

Notte di San Lorenzo, idee di look stellari: il dettaglio che non ti aspetti

Dettagli come ad esempio un collant velatissimo a stelline, che fa sembrare le gambe disseminate di stelle! È evidente che queste sono idee per chi non teme di passare inosservata e ha nelle gambe il proprio punto di forza.

Notte di San Lorenzo, idee di shopping: l’abbigliamento

Un paio di shorts nell’armadio d’estate ci sta sempre benissimo. Se volete cambiare al posto del classico color denim, potete optare per una fantasia siderale come quella di HTC, riproposta in una intera capsule collection di cui fa parte anche l’abitino sottoveste che vedete sotto.

Se invece vi va di andare a dormire avvolti dalle stelle, un pigiama con una stampa stellare farà al caso vostro!

Notte di San Lorenzo, idee di look stellari: gli accessori

Un sandalo super luccicoso sarà perfetto per notti stellate, dalla testa ai piedi! E, se volete uno sguardo che faccia luce, potete indossare occhiali con scintillanti dettagli glitter. Insomma, parola d’ordine: brillare!