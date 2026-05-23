Gli opposti si attraggono: è proprio dalle unioni più improbabili che possono nascere le passioni più grandi, anche e soprattutto quando si parla di moda. Tutto quel che devi sapere per padroneggiare la difficile arte del mix and match oggi

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images MSGM fashion show Spring/Summer 2026

Ci hanno insegnato come all’interno di un look potesse sopravvivere una ed una sola stampa alla volta, ma sappiamo quanto alla moda piaccia rimescolare le carte e confonderci le idee: è tempo di dimenticare tutto quel che pensavamo di sapere, e aprirci — spalancando il guardaroba — a nuovi orizzonti. Quell’era soporifera e fin troppo scolastica in cui ci dovevamo preoccupare di abbinare borsa e scarpe, di indossare al massimo due colori o di bandire categoricamente le righe qualora indossassimo già dei fiori, è da considerarsi ufficialmente finita.

Questa primavera/estate si gioca una sfida visiva ad altissimo tasso di personalità, e uscirne vittoriose è possibile soltanto grazie ad un abile uso del mix and match, quella difficile arte, perché di questo si tratta, che verte su combo improbabili quanto esplosive. Insomma: unire fantasie apparentemente nemiche non è più un errore da principianti, bensì il passaporto per lo stile più cool della stagione. Pronte a sovvertire il codice d’abbigliamento?

Guida al mix and match, la tendenza più difficile e insieme estremamente cool della primavera/estate 2026

Nel design e nella moda contemporanea, l’armonia non nasce più dalla totale uniformità ma dal contrasto controllato. Ecco quindi che la bella stagione consacra l’ostico mix and match di stampe diverse come la massima espressione di sofisticazione sartoriale: non si tratta di accostare pattern in maniera casuale, al contrario di padroneggiare un preciso gioco di forme, pesi, proporzioni e anche palette cromatiche. I motivi più audaci del guardaroba stanno per diventare i nuovi classici da ufficio e da tempo libero, come in un inno alla creatività più pura.

Fiori, righe, pois e tocchi di animalier hanno ufficialmente smesso di viaggiare su binari paralleli, e si preparano a convivere nello stesso outfit in un’affascinante cacofonia visiva. D’altronde lo sappiamo, gli opposti si attraggono ed è proprio grazie ad incontri a primo acchito male assortiti che possono nascere gli amori più grandi. Sì, anche e soprattutto quando si parla di stile.

Quello che abbiamo tra le mani, ribattezzato di recente come printmaxxing, è un trend frizzante, divertente e, se calibrato bene, prima di tutto incredibilmente chic: un tempo accostare due o più fantasie era considerato un lusso che poche elette potevano permettersi, un territorio, insomma, riservato alle amanti della moda più audaci e appena alle fashion addicted più esperte. Nella primavera/estate 2026, però, tutto è cambiato e mescolare pattern è diventato non solo accettabile ma essenziale per dar vita ad un outfit on point. E alla portata di tutti, se guidati dalle dritte giuste.

Le passerelle dell’haute couture hanno parlato chiaro: questo è il momento di osare, di abbracciare la complessità, di sovrapporre righe e motivi botanici, di far incontrare motivi geometrici a disegni astratti per creare mise che raccontino una storia. Una estremamente interessante.

Indubbiamente appaiare stampe diverse, stonate, e farle persino funzionare richiede una certa dose di audacia, unita a della fine strategia: ebbene, ora che i designer hanno rotto gli indugi, portando in pedana accostamenti inediti pronti a diventare i protagonisti dei nostri look quotidiani, abbiamo però tra le mani tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno.

La prima regola è sicuramente quella di mantenere una coerenza cromatica tra i motivi che si scelgono: quando questi hanno almeno un colore in comune risulteranno automaticamente in armonia, a prescindere da quanto diversi possano essere. Ciò creerà un ponte visivo, a suggerire otticamente che i capi appartengono allo stesso insieme.

Non è necessario che il colore di transizione sia identico: tonalità della stessa famiglia funzionano benissimo insieme. Una riga rosa antico, ad esempio, può abbinarsi ad una fantasia floreale bordeaux intensa poiché l’occhio le percepisce come affini. Ecco subito spiegato perché le stampe a base neutra costituiscono il punto di partenza più semplice per avere successo.

Il secondo principio fondamentale è variarne la scala: accostare dimensioni identiche paradossalmente crea confusione visiva, il punto focale viene a mancare e l’effetto complessivo risulta caotico anziché equilibrato. È preferibile, invece, abbinare una fantasia grande ad una più piccola e discreta come fiori oversize e righe sottili. Il disegno dominante attirerà subito l’attenzione e conferirà solidità all’outfit, mentre quello secondario aggiungerà profondità e interesse senza competere.

Il printmaxxing spiegato dalle passerelle di stagione

Tra le combinazioni più cool avvistate sulle passerelle della primavera/estate 2026, non a caso, spicca l’unione di trame floreali e righe, un classico d’avanguardia in cui la rigidità geometrica delle linee bilancia perfettamente il romanticismo fluido dei primi: una camicia maschile infilata nella vita di una gonna midi a fiori macro rappresentava il look definitivo per il venerdì in ufficio, secondo Etro.

A chi intende fare le cose in grande, l’accoppiata tra animalier e pois può regalare una grinta senza eguali. Parola di Nina Ricci. Un altro contrasto affascinante è poi quello articolatissimo tra quadri, righe larghe e boccioli, come visto da MSGM, a mettere in scena un dialogo tra città e vacanza che funziona alla perfezione.

Il rigore grafico dei micro-quadri, accanto a foglie di palma e corolle, può risultare a gran sorpresa fresco e sofisticato come ci ha dimostrato Rabanne. Lo stesso accade tra righe marinière e optical anni Settanta, e persino tra jacquard di diverse dimensioni. Leopardato e righe larghe possono poi dimostrarsi la più dolce delle unioni, a detta di Dolce&Gabbana.

Gessato, pois e fiori sono il trio perfetto secondo la visione d’avanguardia di Alessandro Michele per Valentino, mentre sullo stesso filone Missoni predilige linee dalle diverse direzioni.

Il punto, insomma, non è mettere ordine né scovare l’ineccepibile equilibrio cromatico: padroneggiare davvero il mix and match significa lasciare che le stampe convivano, anche e soprattutto quando sembrano non avere intenzione alcuna di andare d’accordo. Si tratta piuttosto di non placare il caos, ma di far sì che funzioni.

Potremmo davvero trovarci di fronte non all’ennesima tendenza passeggera, bensì ad un modo intelligente — e definitivo — per moltiplicare le possibilità del proprio guardaroba, dando nuova vita a pezzi che non avremmo mai pensato di vedere insieme. Da oggi in poi il senso dello stile non sta più nel coordinare nei minimi dettagli, ma nel saper contrastare con assoluta maestria e libertà.