Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: Getty Images Gigi Hadid per Maybelline

Nella stessa maniera in cui le onde si infrangono sulla riva e si dirigono nuovamente verso il largo in un moto eterno ed incessante, vi sono mode destinate a tornare sempre (e per sempre).

Come riemerso dalle profondità degli abissi, ecco perciò nuovamente affiorare sulla riva delle tendenze della primavera/estate 2025 lo stile alla marinara – in gergo più altolocato navy o marinière – sotto forma di colletti da sailor, polo, t-shirt e maglioni a righe orizzontali, sandali da pescatore, ancore, vistosi bottoni dorati e accessori arricchiti da dettagli in corda. Un ritorno preannunciato per tempo da Pinterest Predicts, giunto a noi poco alla volta dalle passerelle d’haute couture sino alle strade delle città, con l’inevitabile conseguenza del panorama streetstyle a pullulare di insolite polo a righe.

Il ritorno dello stile alla marinara nella moda primavera/estate 2025: come indossare la polo a righe

Abbiamo a che fare con un’estetica, dopotutto, rielaborata nel corso dei secoli dalle più grandi maison di moda sulla scia della prima, leggendaria rivisitazione al femminile, quella risalente ai primi anni del Novecento ad opera di Coco Chanel, con le iconiche t-shirt a righe bianche e blu a rievocare il motivo tipico della maglie dei marinai, oggi grazie a lei un grande classico dell’eleganza senza tempo.

Uno stile, quello in oggetto, magistralmente interpretato da attrici e celebrità del calibro di Brigitte Bardot, che dalla sua ha reso indimenticabile la combo ballerine e pantaloni Capri.

A cavalcarne l’onda, e letteralmente, anche Prada che ha inserito come filo conduttore delle proprie collezioni capi e accessori must del linguaggio marinaro, facendone poco a poco parte integrante del DNA della griffe.

Si annovera tra questi la borsa a Secchiello Prada Mariner in Re-Nylon, non a caso uno dei pezzi protagonisti della odierna Prada Re-Nylon 2025, interamente realizzata attraverso nylon rigenerato ricavato dal riciclo delle materie plastiche raccolte negli oceani, dalle reti da pesca ai rifiuti di fibre tessili.

Un progetto che abbraccia la filosofia green, simbolo dell’impegno collettivo nella creazione di una realtà maggiormente responsabile e rispettosa del pianeta. Un accessorio sostenibile a tutti gli effetti, dunque, indissolubilmente legato al mare e che incarna appieno lo stile marinière attualmente alla ribalta.

Da umile divisa a tenuta elegante in chiave casual-chic, la polo a righe è certamente l’emblema fatto tessuto dell’estetica in questione e, con la sua immortale trama orizzontale ed il collo a barchetta, si annovera tra i capi essenziali del guardaroba di stagione. Cruciale nella moda navy, il pezzo apparve per la prima volta nel 1858, quando venne nominato divisa ufficiale della Marina, ma in breve tempo tramutato a mo’ di capo passepartout imprescindibile dello stile francese. Versatile e dalle vibrazioni effortless chic a contraddistinguerla da sempre, possiamo dirlo: è per le fashionista l’assoluta ossessione del momento.

Da quando la bella stagione ha spalancato le sue porte si è assistito ad una vera e propria “stripes mania”, con la più classica delle magliette a righe, quella in versione polo, a farsi portavoce del movimento: la declinazione del 2025 è vivace, esplora nuance squillanti e si serve di accostamenti inusuali, spesso addirittura in netto contrasto come dimostrato da Gigi Hadid nella collezione primaverile di Guest in Residence, spaziando da dettagli fluo ed elettrici sino a proposte minimaliste a portare in alto il caro black and white.

Indumento basic e senza tempo da aggiungere al guardaroba per la primavera/estate, ha già ovviamente conquistato le star: ad essere stata irretita per prima è senza dubbio Hailey Bieber, in qualità di trend-setter pioniera della tendenza, abilissima nell’inserire la cosiddetta marinière nei propri ensemble nell’ottica di introdurvi un tocco di colore ad ogni ora del dì. Sì, anche quando si tratta delle più chic mise da sera.

Raffinata se accostata al pantalone nero flare, con l’ausilio di slingback e trench color beige come si vede in foto, risulta giocosa e vivace su jeans e bomber in pelle a comporre la più casual tenuta diurna. Non esagereremmo affatto, dunque, se osassimo affermare che le possibilità di abbinamento sul tema siano pressoché infinite. Difficile da credere? In aiuto accorre Instagram, con fashion inspo all’ordine del giorno.

Polo a righe + gonna sportiva + sneakers

Hai detto sporty-chic? Nessun capo meglio della polo a righe incarna questo stile: colorata, accanto a cappellino con visiera, bomber, gonnellina sportiva, sneakers ed accessori verdi intonati ne è la dimostrazione lampante.

Polo + pantaloni sartoriali + mocassini

In veste di degna sostituta della più classica camicia, la polo a righe è perfetta per apportare quel tocco alternativo – e rilassato – alla mise. Meglio ancora se in versione variopinta, questa dà il meglio di sé quando si tratta di sdrammatizzare uno di quei rigorosi pantaloni dal taglio morbido e sartoriale tanto in voga, accendendo tonalità neutre quali il grigio o il marrone in un solo gesto. Come ultimare? In tutta ricercatezza con un paio di mocassini, eventualmente intonati alle nuance presenti nella trama.

Polo a righe + sahariana + bermuda in jeans + sandali

Di gusto meno classico, l’ennesima combo vincente a vedere protagonista proprio la suddetta polo a righe è quella che vediamo nel carosello costituirsi di sahariana, bermuda in jeans e mules colorate. Stravagante sì, e per questo anche impossibile che passi inosservata.

Polo + gonna a pieghe + stivali

Femminile e dall’irresistibile allure rilassata, poi, l’accostamento polo a righe, gonna a pieghe e stivali: senza niente sopra nelle prime calde giornate di sole, viene valorizzato ancor di più con un capospalla di tendenza.

Polo + gonna + scarpe da ginnastica

Dal sapore preppy e contemporaneo, come Miu Miu insegna, risulta vincente ancora l’abbinamento polo a righe e minigonna, questa volta con la prima indossata indossata come se fosse una felpa, con il colletto della camicia bianca a far capolino e contrasto. Ai piedi delle sneakers azzurro cielo, ed il gioco è fatto.

Polo + jeans + trench

La milleunesima personalità della polo a righe, infine, forse simbolo della più immediata combinazione esistente, è rappresentata dal duo formato con i jeans. Se qualsiasi modello si presta allo scopo con la medesima efficacia, a fare la differenza è ancora una volta il capospalla: quale prediligono attualmente le It-girl? Senza dubbio il trench, re delle giacche primaverili.