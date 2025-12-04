Lo stile "preppy" ha sette vite ed è tornato per farci impazzire

La polo invernale di Taylor Swift perfetta per la stagione

Proprio quando pensavamo di aver archiviato gonne a pieghe e mocassini, ecco che l’estetica da campus americano torna prepotentemente alla ribalta, guidata da un capo che sta dominando i feed di Instagram e le strade delle metropoli: la polo invernale in stile college. La versione Inverno 2025 è strutturata, spesso a maniche lunghe, caratterizzata da righe orizzontali spesse (le cosiddette rugby stripes) e colletti a contrasto. A siglare ufficialmente il ritorno di questo must-have non poteva che essere lei, l’icona globale che trasforma in oro tutto ciò che indossa: Taylor Swift.

L’effetto Taylor e le altre star

La cantante di Midnights è stata recentemente avvistata a New York con una polo rugby oversize, abbinata con quella disinvoltura “girl next door” che l’ha resa celebre. La sua scelta non è passata inosservata: Taylor ha dimostrato che questo capo, nato sui campi fangosi dello sport britannico e adottato dalle università della Ivy League, può essere incredibilmente chic e contemporaneo.

Tuttavia, la Swift non è l’unica ad aver ceduto al fascino del colletto bianco. Il trend ha conquistato trasversalmente generazioni e stili diversi. Hailey Bieber, ad esempio, ha fatto della polo a righe un caposaldo del suo stile street, indossandola spesso come mini-abito con stivali al ginocchio o sopra jeans baggy per un look decisamente anni Novanta. Anche Rihanna, regina delle scelte audaci, ha sdoganato la maglia da rugby portandola in contesti serali, mixata con gioielli vistosi e accessori di lusso. Non possiamo poi dimenticare l’influenza nostalgica di Lady Diana, le cui foto d’archivio mentre indossa polo sportive nei momenti di relax continuano a ispirare designer e influencer, confermando che l’eleganza sta spesso nella semplicità di un capo sportivo portato con naturalezza.

Istruzioni per l’uso: i modelli da scegliere e come abbinarla senza sembrare tornati a scuola

La sfida principale quando si indossa una polo stile college è evitare l’effetto “divisa scolastica” troppo letterale, puntando invece su contrasti sofisticati e volumi moderni.

Il segreto sta tutto nel bilanciare l’anima sportiva della maglia con pezzi più femminili o sartoriali.

Per un look da giorno perfetto, provate ad abbinare una polo a righe larghe con una minigonna in pelle nera o in tessuto tecnico: il mix di texture renderà l’outfit immediatamente più grintoso e meno prevedibile. Completate il tutto con un paio di mocassini chunky e calzini bianchi in vista se volete cavalcare l’onda Gen Z, oppure con stivali alti per un tocco più adulto.

Se invece cercate un approccio più formale e adatto all’ufficio (o a un venerdì casual), infilate la polo dentro un paio di pantaloni palazzo a vita alta o un jeans dritto dal lavaggio scuro. In questo caso, aggiungere un blazer strutturato sulle spalle o un trench classico aiuterà a elevare l’insieme, trasformando un capo nato per lo sport in un esempio di effortless chic.

Non sottovalutate infine il potere del layering: nelle giornate più rigide, indossare un dolcevita sottile sotto la polo non solo vi terrà al caldo, ma aggiungerà una dimensione visiva interessante, dimostrando una cura del dettaglio che fa la differenza.

