Jennifer Lopez fa girare la testa al Festival AFI: la minigonna che più “mini” non si può

Jennifer Lopez fa girare la testa al Festival AFI 2024 con un look firmato No. 21, mettendo in mostra una minigonna “mini” e un fascino inconfondibile

Jennifer Lopez ha rubato la scena al Festival AFI 2024, presentandosi alla prima del suo nuovo film Unstoppable con un look che ha immediatamente catturato l’attenzione. La star, icona di stile e femminilità, ha scelto un outfit inaspettato ma assolutamente glamour, firmato No. 21, per l’evento tenutosi il 26 ottobre.

La scelta di stile di J.Lo al Festival AFI

A differenza dei suoi soliti abiti sontuosi, J.Lo ha optato per una combinazione di toni sobri e dettagli studiati, mostrando il suo lato chic senza rinunciare alla sensualità. Il capo centrale? Una minigonna che ha portato il concetto di “mini” a un livello tutto nuovo, perfetta per mettere in risalto le sue gambe toniche e scolpite.

L’outfit di Jennifer Lopez è stato pensato per stupire: un’elegante minigonna a palloncino rosa dal taglio audace e corto, abbinata a un blazer over color crema, parte della collezione Resort 2025 di No. 21.

La gonna, grazie al suo speciale orlo , dona un tocco fresco e giovanile, mentre il colore pastello si sposa perfettamente con il mood delicato e romantico del look. Sopra, una camicia bianca leggermente sbottonata, che regala un tocco di sensualità senza essere eccessiva, completa l’ensemble. A dare un tocco di struttura, Jennifer ha aggiunto una cintura in pelle marrone, che sottolinea la vita e dà armonia alla figura.

Dettagli e accessori: la bellezza nei particolari

Jennifer Lopez non ha lasciato nulla al caso, arricchendo il suo look con accessori che aggiungono un tocco sofisticato e glamour. La cantante e attrice ha completato l’outfit con una piccola borsa bianca di Strathberry, quasi quanto la sua gonna, che è stata perfetta per l’occasione.

E come sempre, ha saputo stupire anche con le scarpe: ai piedi portava delle platform vertiginose color nude, firmate Gucci, che con i loro dettagli di piccole aperture sul davanti aggiungevano un tocco di sensualità senza tempo. Questi sandali dal design semplice ma imponente hanno accentuato la silhouette della star, rendendo le sue gambe ancora più lunghe e slanciate.

Il team dietro al suo impeccabile look include i celebri stylist Mariel Haenn e Rob Zangardi, che hanno saputo bilanciare l’insieme con una sobrietà mai scontata. Il trucco, affidato a Scott Barnes, era anch’esso raffinato: un delicato smokey eye grigio e un tocco di gloss rosa sulle labbra. Per i capelli, Chris Appleton ha scelto di mantenerli sciolti, in morbide onde che incorniciavano il volto luminoso di Jennifer, conferendo un’allure naturale e sofisticata.

Il viaggio interiore di Jennifer Lopez

Nonostante la sua apparenza glamour e il sorriso luminoso, Jennifer Lopez sta attraversando un periodo di profondo cambiamento personale.

In un’intervista a Interview, la popstar ha rivelato che il recente divorzio da Ben Affleck è stato una prova dolorosa: “Il divorzio mi ha quasi ucciso, ma io non voglio morire. Ora devo trovare la felicità dentro di me”.

Single da tre mesi, la star cinquantacinquenne ha confessato di essere entusiasta di scoprire la sua autonomia e di non basare più la sua serenità su una relazione: “Posso volare da sola… e se fossi semplicemente libera?”.

Anche se il nuovo percorso è “sconosciuto, solitario e spaventoso”, Jennifer si sente pronta a trovare gioia e soddisfazione in se stessa, ringraziando la vita per questa opportunità: “Penso che sia proprio ciò di cui avevo bisogno. Grazie, Dio”.