Jennifer Lopez, “Il matrimonio con Ben Affleck era diventato un incubo”: le indiscrezioni dopo il divorzio

Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Non ci sarà una “terza volta” per i Bennifer. Almeno è quanto sostengono gli amici di Jennifer Lopez a poche ore dall’ufficializzazione del divorzio con Ben Affleck. Nonostante i buoni rapporti, la cantante non sarebbe intenzionata a lasciare nessuna porta aperta ad un possibile ritorno di fiamma poiché, spiegano gli insider, il suo matrimonio era diventato “un vero e proprio incubo”.

Jennifer Lopez: “Il matrimonio con Ben Affleck era un incubo”

Nessun rimpianto per Jennifer Lopez. A poche ore dalla notizia dell’accordo di divorzio finalizzato con Ben Affleck, arrivano nuove indiscrezioni sull’ex coppia più bella di Hollywood. “La favola d’amore che le era stata promessa alla fine si è trasformata in un incubo. Jen sta bene e vuole semplicemente mettere il punto a questo pazzo capitolo della sua vita”, hanno fatto sapere a People alcuni amici della cantante. Anche Ben Affleck non avrebbe avuto alcun ripensamento: “È molto felice e concentrato sul suo lavoro al momento”, si legge sempre sul tabloid.

Fonte: IPA

Insomma, alla luce di queste dichiarazioni sembra molto difficile ipotizzare un ritorno di fiamma, nonostante i recenti avvistamenti della coppia avessero acceso le speranze dei fan più romantici. I due erano stati infatti fotografati insieme, qualche giorno fa, nei pressi della casa di Affleck, e poco prima di Natale si erano scambiati degli adorabili regali. “Non hanno nessuna intenzione di ritornare insieme”, ha comunque precisato un insider al noto tabloid.

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Il divorzio tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è stato ufficializzato da un tribunale americano lo scorso 6 gennaio. La richiesta della separazione era tuttavia avvenuta il 20 agosto per volontà della popstar, che aveva citato differenze inconciliabili: J.Lo aveva comunque chiarito alla Corte Suprema che nessuno dei due avrebbe richiesto il mantenimento del coniuge, e che le spese legali della causa sarebbero state pagate a metà.

A differenza di Angelina Jolie e Brad Pitt, impegnati in una lunga battaglia legale in merito al vigneto di Château Miraval, i Bennifer hanno chiuso la questione economica relativa alla loro unione senza troppi problemi, scegliendo di tenere ciascuno per sé i profitti dei relativi progetti professionali, e mettendo nuovamente sul mercato la villa da 61 milioni di dollari che avevano acquistato insieme. JLo ha infine presentato una petizione al tribunale per ripristinare il suo nome da nubile, Jennifer Lynn Lopez.

La nuova vita da single di JLo

Più fonti avevano parlato nell’ultimo anno di una profonda crisi tra Jennifer Lopez e Ben Affleck, nonostante i sentimenti tra i due fossero ancora molto forti. Le crescenti incomprensioni li hanno portati a chiedere la separazione ad appena due anni dal fatidico sì, che li aveva visti diventare marito e moglie il 20 agosto 2022. Se l’interprete di Argo non si è mai espresso sulle sue vicende sentimentali, la popstar aveva invece rotto il silenzio con un’intervista al magazine Interview in autunno: “Non ho rimpianti, ma questo non vuol dire che quello che mi è successo non abbia fatto male. Adesso capisco certe cose in senso molto più profondo: non vuol dire che non commetterò più errori in futuro, ma quando succedono di queste cose ti fermi a riflettere e capisci che ruolo hai giocato, a cosa avresti dovuto prestare più attenzione”.

Insomma, una vera e propria lezione di vita per Jennifer, che, stando anche alle parole di chi la conosce bene, conserverebbe comunque uno splendido ricordo della sua favola d’amore senza happy ending.