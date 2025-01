Fonte: IPA Jennifer Lopez e Ben Affleck

Non ha funzionato nemmeno questa volta tra Ben Affleck e Jennifer Lopez: l’ex coppia, che tutto il mondo ha conosciuto con il nome di Bennifer, ha trovato un accordo per il divorzio. Non sono passate che 20 settimane dalla notizia ufficiale in merito alla separazione: a presentare l’istanza di scioglimento del matrimonio è stata la Lopez, dopo aver provato a ricucire il rapporto con l’ex, ma senza ottenere nessun risultato.

Jennifer Lopez e Ben Affleck, i dettagli dell’accordo sul divorzio

Si erano sposati con una cerimonia a Las Vegas e dopo avevano celebrato le nozze in grande in Georgia alla presenza di amici e parenti, esattamente il 20 agosto del 2022. A due anni esatti dal matrimonio, Jennifer Lopez ha presentato l’istanza di divorzio per “differenze inconciliabili”. Nessuna guerra tra gli ex per quanto riguarda l’accordo: se per Angelina Jolie e Brad Pitt ci sono voluti 8 anni di battaglia per raggiungere un accordo per il divorzio, finalizzato proprio pochi giorni fa, la Lopez e Ben Affleck sono stati più lungimiranti e hanno preferito chiudere la questione in fretta. Ognuno se ne va con ciò che ha acquisito durante il matrimonio in modo individuale, come riporta TMZ. Nessuno dei due inoltre pagherà il mantenimento all’altro.

Sono stati tanti i progetti che hanno avviato durante il loro matrimonio, ma, come da accordo, nessuno ne gioverà, ma ciascuno si terrà i propri profitti. Per quanto riguarda la villa da 61 milioni di dollari che hanno comprato insieme rimane sul mercato: è stato raggiunto anche un accordo in merito ma non sono stati svelati ulteriori dettagli, almeno per il momento. Nessuno in ogni caso ha avanzato un’offerta per comprarla. La risoluzione dell’accordo è molto simile a un contratto prematrimoniale, che Ben e Jen non avevano firmato prima di sposarsi. La Lopez abbandonerà anche il cognome di Affleck.

Perché Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno divorziato?

La data in cui sarà ufficialmente finalizzato il divorzio è il 20 febbraio 2025. Così termina una delle storie d’amore più belle dello showbiz, un ritorno di fiamma che aveva fatto sognare tutti coloro che non hanno mai smesso di credere in quegli amori che ritornano a distanza di anni. Ma evidentemente la frattura tra la Lopez e Affleck era ben oltre, tanto che lei, dopo aver presentato l’istanza di divorzio, è apparsa addirittura sollevata. Un’altra fonte, tuttavia, ha svelato che la Lopez non si aspettava un finale del genere. “Non voleva il divorzio. Voleva capire le cose. Si amano. Jennifer non è il tipo che si arrende e basta”.

Naturalmente dietro l’addio di Jennifer Lopez e Ben Affleck ci sono ragioni ufficiali e ipotesi social: c’è chi ha parlato di ambizioni diverse, sia private quanto professionali. Ma anche chi ha avanzato l’ipotesi che possa avere avuto un peso lo scandalo Puff Diddy, ex della Lopez, da lei frequentato per due anni. Quello che sappiamo è che, nonostante tutto, è stato un accordo lampo: in ogni caso, poco tempo dopo il matrimonio, si era già discusso di una crisi matrimoniale, dettata proprio dalle differenze caratteriali tra i due ex.