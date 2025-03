Ben Affleck si confessa: “Il divorzio da J.Lo è stato imbarazzante”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA JLo e Ben Affleck infiammano il red carpet di “Air”: sguardi, baci e sorrisi

Ben Affleck rompe il silenzio sul divorzio da Jennifer Lopez e racconta con tono sincero e vulnerabile i motivi di una rottura che ha fatto il giro del mondo. Nessuno scandalo, nessun tradimento, solo due persone diverse che hanno provato, con tutte le loro forze, a far funzionare una storia d’amore che sembrava scritta nelle stelle – e invece no.

Ben Affleck si apre su Jennifer Lopez: “É stato imbarazzante”

Quando Ben Affleck parla, lo fa con quella voce pacata e piena, da uomo stanco ma ancora lucido. Il volto sempre un po’ contratto, la mascella che stringe parole che probabilmente avrebbe preferito tenere per sé. E invece eccolo lì, protagonista della cover story di aprile di GQ, a mettere ordine tra le pagine (e le rovine) del suo matrimonio con Jennifer Lopez, la donna che lo aveva fatto sognare due volte. E che due volte ha dovuto lasciar andare.

“Il divorzio da J.Lo? È stato imbarazzante” ha confessato l’attore, 52 anni, lasciando spazio a un’onestà che raramente accompagna le dichiarazioni di un divo di Hollywood. Più che un’intervista, quella rilasciata a GQ ha il tono di una seduta di terapia: intensa, vulnerabile, profondamente umana. Perché sì, anche quando sei Ben Affleck – Oscar in bacheca, milioni di fan, un passato da sex symbol tormentato – puoi sentirti a disagio nel raccontare la fine di un amore. “Non è un gioco di colpe – ha precisato – ma parlarne mi mette a disagio. Mi fa sentire vulnerabile”.

Fonte: IPA

Ben e Jen, la favola che si è spenta (di nuovo)

La storia tra Ben Affleck e Jennifer Lopez è una di quelle che Hollywood non si stanca mai di raccontare. Si erano conosciuti sul set di Gigli nel 2002: lui era il bad boy dal cuore d’oro, lei la diva latina capace di trasformare ogni outfit in un evento mediatico.

Erano belli, iconici, perfetti per le copertine. Si sono fidanzati, si sono lasciati. E poi, nel 2021, eccoli di nuovo insieme, più adulti, più maturi, con qualche cicatrice in più. Si sono sposati l’anno successivo, in due cerimonie: una a Las Vegas, tra luci al neon e risate da film, e una sontuosa in Georgia, con abiti couture e fiumi di fiori bianchi.

E poi? Poi è arrivato il silenzio. Le voci. I sorrisi tirati ai red carpet. Le espressioni assenti nei video promozionali. I meme diventati virali. E infine, la conferma: Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio nell’agosto 2024. L’atto è stato finalizzato a gennaio. Fine della storia, almeno sulla carta.

Ma le emozioni, quelle, sono rimaste. “C’è una tendenza a voler trovare la causa esatta, lo scandalo, il momento in cui tutto è crollato – ha spiegato Ben – ma la verità è molto più quotidiana, molto meno interessante. È solo la storia di due persone che provano a capire la propria vita e le proprie relazioni”.

Fama, privacy e un documentario difficile da digerire

Tra le tante cose che li dividevano, una in particolare ha avuto un peso evidente: il rapporto con la fama. Jennifer Lopez, 55 anni, regina delle scene e dei red carpet, ha sempre vissuto il proprio successo come una missione di trasparenza verso il pubblico. Ben Affleck, invece, è l’uomo delle ombre, dei rifugi silenziosi, dei caffè presi al volo con il cappuccio sulla testa.

“Il mio temperamento è più riservato, più privato del suo” ha detto. E se il documentario da 20 milioni di dollari The Greatest Love Story Never Told, voluto e curato da J.Lo, doveva celebrare il loro amore, per lui è stato soprattutto un esercizio di resistenza. “Ho partecipato perché volevo farlo in modo onesto, perché pensavo fosse un esame interessante. Ma no, non è quello il motivo della nostra rottura”.

Il pubblico, però, ha notato tutto: lo sguardo di Affleck perso nel vuoto, i sorrisi stirati, le espressioni annoiate. E lui non si nasconde: “Mi sentivo a disagio. Ho sempre considerato la nostra privacy una cosa sacra”.

Eppure, nonostante le differenze, l’amore c’era. “Ho molto rispetto per Jennifer – ha aggiunto – credo in lei, la sostengo. È una donna incredibile”. Nessuna frecciatina, nessun risentimento. Solo il rimpianto dolceamaro di chi ha amato davvero, ma non è riuscito a tenersi stretto quell’amore.