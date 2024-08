Jennifer Lopez chiede il divorzio da Ben Affleck dopo 2 anni di matrimonio

È ufficiale: Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck dopo due anni di matrimonio. Martedì 20 agosto, la Lopez ha presentato un’istanza in modo regolare, da sola e senza avvocato, nel giorno in cui ricorreva il secondo anniversario della cerimonia che si è tenuta in Georgia (la prima volta si sono sposati a luglio 2022 a Las Vegas). Un dettaglio ha messo la parola fine a tutte le indiscrezioni che sono circolate nell’ultimo periodo: la data della separazione indicata dalla Lopez è il 26 aprile 2024.

Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio da Ben Affleck

Così finiscono i Bennifer 2.0, due anni che vengono definiti come un “incubo”. Da quando Jennifer Lopez e Ben Affleck erano tornati insieme, erano diventati la rivincita di tutti quegli amori che finiscono, che fanno giri immensi e poi ritornano, per citare l’immenso Antonello. Ma la coppia non ha resistito alle differenze caratteriali e comportamentali. A lanciare la notizia è stato TMZ.

La Lopez ha presentato l’istanza presso la Corte superiore della contea di Los Angeles, indicando appunto il 26 aprile 2024 come data di separazione. Non ci sarebbe un accordo prematrimoniale tra loro, secondo quanto rivelato da alcune fonti. “Ha cercato duramente di far funzionare le cose ed è affranta”, ha rivelato un insider a People. “I bambini sono una priorità assoluta, come lo sono sempre stati”.

Era il 2021 quando la fiamma della passione si era riaccesa tra i Bennifer, a più di 17 anni dal loro fidanzamento iniziale e quel primo matrimonio rinviato, programmato per il mese di settembre del 2003. L’ex coppia, che si è lasciata per la prima volta a gennaio 2004, era rimasta in buoni rapporti, fino a quando, nel 2021, non si erano concessi una seconda occasione. Con tanto di doppio matrimonio, prima a Las Vegas e poi in Georgia il 20 agosto 2022.

Perché è finita tra Jennifer Lopez e Ben Affleck

Le speculazioni sulla separazione della coppia sono iniziate esattamente a maggio 2024, quando i tabloid esteri hanno affermato che vivevano separati a causa dei conflitti coniugali. “Ben e Jennifer sono due persone con approcci diversi, hanno cercato di imparare a scendere a compromessi”. Proprio le differenze tra i due sarebbero la causa scatenante della fine del matrimonio. La Lopez si è detta anche “umiliata” per come sono andate le cose.

“Hanno aspettato quasi due decenni per tornare insieme, ma alla fine non sono riusciti a far funzionare le cose. Entrambi hanno affermato di essere maturati e di aver imparato dai propri errori, ma alcuni dei problemi più grandi che li hanno divisi la prima volta sono rimasti gli stessi”. Le voci sul divorzio sono state piuttosto insistenti, ma né la Lopez né Affleck hanno voluto commentarle.

Tuttavia, Affleck non viveva più nella mega villa di Beverly Hills da tempo, è stato fotografato più volte senza fede e l’ex coppia non veniva fotografata insieme da più di un mese e mezzo. Il loro matrimonio? Un “sogno d’amore febbrile”, secondo Affleck. Un insider aveva detto: “Sente che gli ultimi due anni sono stati solo un incubo, e ora è tornato in sé e capisce che non c’è modo che funzioni”. E ora è ufficiale: i Bennifer 2.0 sono solo un (lontano) ricordo.