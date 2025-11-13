Stranger Things prima e dopo, come sono cambiati gli attori: da Millie Bobby Brown a Noah Schnapp
È finalmente il tempo: l’ultima stagione di Stranger Things sta per approdare su Netflix e a distanza di nove, lunghi anni dall’esordio molte cose sono cambiate. Non soltanto, come scopriremo a breve, nel Sottosopra e a Hawkins, ma anche per quanto concerne l’aspetto dei protagonisti. Basti pensare che sul set dei primi episodi l’età media di gran parte degli attori si aggirava tra gli 11 ai 18 anni, fatta eccezione per Winona Ryder e David Harbour. Prepariamoci dunque a ritrovare sul piccolo schermo ancora una volta i nostri personaggi del cuore, oggi una schiera di giovani adulti con look nuovi di zecca. Tra loro, chi di certo ha fatto più discutere è proprio Millie Bobby Brown: la piccola Undici, all’epoca dodicenne, ha attualmente 21 anni, una carriera brillante e uno stile da irriducibile femme fatale che attira ogni sguardo. I capelli, dapprima rasati, sono adesso cresciuti e passano con nonchalance dal biondo al castano.