Millie Bobby Brown, il patrimonio da capogiro della stella di Stranger Things

A 21 anni molti stanno ancora decidendo cosa fare “da grandi”. Millie Bobby Brown invece ha già costruito un piccolo impero. Tra l’enorme successo di Stranger Things, alcuni film per il cinema, contratti da produttrice, campagne moda e un brand di bellezza tutto suo, il patrimonio della star britannica ha ormai raggiunto cifre da capogiro. Ma quanto guadagna davvero la moglie di Jake Bongiovi?

Il patrimonio di Millie Bobby Brown

La prima tessera del puzzle del patrimonio di Millie Bobby Brown è ovviamente Stranger Things, la serie che l’ha trasformata da giovane promessa a icona globale. Nelle prime stagioni, quando il suo personaggio – Undici – era appena arrivato a Hawkins, il suo cachet per episodio si aggirava intorno ai 30mila dollari. Cifre importanti per una teenager, ma ancora lontane dai numeri che sarebbero arrivati dopo, che fanno davvero girare la testa.

Con il successo mondiale dello show sci-fi, infatti, anche gli stipendi del cast hanno fatto un salto in avanti. Per le stagioni successive, il compenso della giovane attrice avrebbe aggiunto “semplicemente” uno zero in più salendo fino a circa 300mila dollari a puntata. Con contratti sempre più legati all’universo Netflix e ai progetti paralleli cuciti su di lei.

A questo si aggiungono i guadagni per il cinema. Per Enola Holmes, film sempre di Netflix in cui è protagonista assoluta, l’attrice avrebbe incassato oltre 6 milioni di dollari, più un extra per il ruolo da produttrice. Per il sequel, Enola Holmes 2, la cifra sarebbe invece arrivata intorno ai 10 milioni di dollari, piazzandola di diritto tra le giovani attrici più pagate di Hollywood.

Non solo attrice: i mille volti della star britannica

Stranger Things è stato indubbiamente il trampolino di lancio, ma il patrimonio di Millie Bobby Brown è cresciuto anche grazie alle sue scelte sul grande schermo. A differenza di molte sue colleghe giovani, ad esempio Sydney Sweeney che sta collezionando un flop dopo l’altro, Brown è stata oculata nell’accettare i ruoli. O molto fortunata.

Fatto sta che dopo il debutto nel monster movie Godzilla: King of the Monsters e nel successivo Godzilla vs. Kong, il suo compenso si è via via adeguato al nuovo status di star internazionale. O dovremmo dire diva? La vera svolta però, lo abbiamo accennato, è arrivata con Enola Holmes dove è non solo protagonista, ma anche produttrice. In questo modo è entrata ufficialmente nel dietro le quinte, assicurandosi una quota del successo del film e dimostrando una maturità professionale rara per la sua età. Il sequel ha confermato la formula vincente: maggiore controllo creativo, maggiore guadagno.

Ma il percorso non si è fermato qui. La sua società segue nuovi progetti originali per Netflix, alcuni dei quali nati da idee sviluppate insieme alla sua famiglia. Un modo intelligente e furbo per costruire non solo una carriera, ma un vero catalogo di contenuti di cui lei è proprietaria.

Florence by Mills, campagne moda e collaborazioni di lusso: il business fuori dal set

Accanto al lavoro sul set, c’è un altro pilastro del suo impero: il beauty. Florence by Mills nasce come linea pulita, colorata e pensata per un pubblico giovane, ma in pochi anni è diventata un marchio riconoscibile che si espande dalla skincare e haircare alle fragranze e perfino al caffè. Una piccola rivoluzione molto glam che Millie gestisce con una quota di maggioranza.

C’è poi la dimensione fashion, che è un’altra parte importante della vita dell’attrice. Calvin Klein l’ha voluta per le sue campagne, Moncler l’ha trasformata in volto delle sue collezioni, Converse e Vogue Eyewear hanno firmato collaborazioni che hanno riempito feed social e riviste. Louis Vuitton, infine, l’ha accolta nella sua grande famiglia riconoscendole uno status da icona della Gen Z.

Mettere insieme tutti i pezzi del suo impero significa, quindi, guardare a una carriera che evolve con la velocità di un trend. Serie tv, cinema, imprenditoria, moda, produzione: Millie Bobby Brown è inarrestabile. Il risultato è un patrimonio che gli analisti stimano in circa 20 milioni di dollari, in costante crescita grazie ai progetti già in pipeline. Il suo percorso racconta molto più del successo di una giovane attrice, mostra come una generazione cresciuta con i social e con una mentalità internazionale sappia trasformare un ruolo iconico in una piattaforma di business.

