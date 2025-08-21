Millie Bobby Brown è mamma, prima figlia con Jake Bongiovi: “Ora siamo in tre”

IPA Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi

Millie Bobby Brown è diventata mamma, e la notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo. Da un lato perché è giunta inaspettata e, dall’altro, vista la giovane età della coppia, perché si pensava che volessero godersi ancora per un po’ la vita in due. L’attrice britannica, celebre per il ruolo di Undici nella serie cult Stranger Things, ha così annunciato di aver accolto la sua prima figlia insieme al marito Jake Bongiovi. Con un messaggio diffuso sui social, la coppia ha condiviso il proprio entusiasmo e la scelta di vivere questo nuovo capitolo all’insegna della discrezione. Nessuna foto della piccola, nemmeno parziale, è stata infatti pubblicata sul suo profilo ufficiale.

L’annuncio di Millie Bobby Brown

Il post pubblicato sul profilo Instagram di Millie Bobby Brown ha emozionato i milioni di fan che ogni giorno la seguono sui social. Con poche parole, l’attrice inglese e Jake Bongiovi – figlio della rockstar Jon Bon Jovi – hanno raccontato dell’arrivo della loro bambina, adottata nel corso dell’estate. Nella nota si legge: “Quest’estate abbiamo accolto la nostra dolce bambina tramite adozione. Siamo emozionatissimi di iniziare questo meraviglioso capitolo della genitorialità in pace e privacy. Ora siamo in tre, con affetto Millie e Jake”.

Non stupisce la scelta di chiedere riservatezza, soprattutto in un momento delicato come questo che vogliono godersi insieme senza interferenze altrui. La notizia doveva comunque giungere fino al pubblico che li sostiene costantemente, lei in particolare, motivo per il quale hanno comunque deciso di condividere con tutti la gioia di essere appena diventati genitori di una bambina.

Un matrimonio intimo celebrato in Italia

Millie Bobby Brown, oggi ventunenne, e Jake Bongiovi, ventitré anni, si sono uniti in matrimonio nell’autunno del 2024. La cerimonia, tenutasi in Italia, ha avuto un carattere estremamente intimo con pochi invitati, soltanto amici fidati e familiari, inclusi i genitori della coppia.

La scelta di una celebrazione sobria, lontana dai riflettori, si lega alla stessa filosofia che ora accompagna la loro genitorialità. Nonostante la fama internazionale, Brown e Bongiovi hanno mostrato di voler privilegiare la dimensione privata rispetto al clamore mediatico che si sarebbe inevitabilmente accompagnato a una dichiarazione di altro tipo.

Già in passato, l’attrice aveva raccontato di desiderare con forza la maternità. In un’intervista, Millie aveva ricordato di come i propri genitori l’avessero avuta da giovanissimi. Quel modello familiare l’ha profondamente influenzata, dato che entrambi hanno tre fratelli ciascuno. Aveva inoltre spiegato di essere favorevole all’adozione, circostanza che poi si è concretizzata con l’arrivo della piccola in famiglia.

Nel corso del podcast SmartLess aveva inoltre ammesso di volere una casa piena d’amore e di aver abbastanza posto per tutti. E così, a pochi mesi di distanza, il sogno che ha rincorso fin da giovanissima ha trovato compimento. Ancora ignoto il nome della bambina, che hanno voluto tenere riservato malgrado l’annuncio, ma ora è il momento di lasciare ampio spazio alla gioia. Quella che hanno provato nel giorno delle nozze celebrate in Toscana – dopo la cerimonia intima negli Stati Uniti – e che ora si amplifica con la famiglia che inizia ad allargarsi.