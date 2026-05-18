La Volta Buona, le pagelle del 18 maggio: Cristiana Ciacci intenerisce tutti (8), il nuovo singolo di Rosa Chemical per la mamma(7)

IPA Caterina Balivo

La Volta Buona del 18 maggio 2026 ha scelto un tema che, in televisione, non passa mai inosservato: i tradimenti, la gelosia, il perdono e i piccoli “controlli” di coppia, come quel telefono sbirciato che tutti condannano in teoria e che poi, nella pratica, scatena più di una confessione. Caterina Balivo ha costruito una puntata molto corale, mescolando toni diversi e ospiti capaci di portare in studio esperienze, battute e qualche momento più emotivo.

Da Catena Fiorello ai Jalisse, da Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Manuel Casella, fino a Cristiana Ciacci e Rosa Chemical, il pomeriggio di Rai 1 si è mosso tra racconto personale e intrattenimento leggero. Il risultato è stato una puntata con diversi cambi di ritmo: a tratti più intima, a tratti più sorridente, con quella punta di gossip garbato che a La Volta Buona funziona quando non diventa invadente. In mezzo, anche il collegamento con Sal Da Vinci da Vienna, pronto a vivere il suo momento post-Eurovision con l’emozione di chi sembra ancora incredulo davanti a ciò che sta accadendo.

Cristiana Ciacci, una confessione difficile. Voto: 8

Cristiana Ciacci ha firmato uno dei momenti più intensi della puntata de La Volta Buona di lunedì 18 maggio. Il tema era il tradimento, ma il suo intervento non si è fermato alla semplice ammissione di un errore. La figlia di Little Tony ha raccontato di aver tradito il padre di sua figlia con l’uomo che poi è diventato il suo attuale marito, spiegando quanto quella scelta abbia ferito il suo ex compagno e quanto quel dolore, per lui, non sia mai davvero passato.

Il punto più forte del suo racconto è stato però il modo in cui ha evitato di assolversi. “Non sono fiera e felice di aver tradito”, ha detto chiaramente, e ha collegato quel periodo a una fase molto complicata della sua vita, segnata da fragilità e dall’anoressia. Ha parlato di “voragini affettive” e del bisogno, allora, di cercare negli altri una completezza che non riusciva a trovare dentro di sé. Parole dure, quelle che rivolge principalmente a se stessa, ma pronunciate con una sincerità che ha impressionato e ammutolito tutto lo studio.

Caterina Balivo ha colto bene la delicatezza del momento. Notando le espressioni serie degli ospiti, la padrona di casa ha sottolineato quanto fosse raro ascoltare una persona che, prima ancora di raccontare un fatto, sembra già pronta a giudicarsi da sola. “Forse dovresti cominciare a piacerti di più”, le ha detto, centrando uno dei passaggi più umani della puntata. Una frase semplice, ma non banale, perché ha spostato il discorso dalla colpa alla consapevolezza.

Molto interessante anche il confronto con Carmen Russo, che ha provato a leggere il racconto di Cristiana con delicatezza, ipotizzando che il problema non fosse il sentimento in sé, ma il modo in cui era stato vissuto. Cristiana ha confermato, ricordando di aver sempre criticato i suoi genitori per i tradimenti e di essersi poi ritrovata dentro una dinamica simile. Voto 8 perché il suo intervento è stato doloroso, misurato e televisivamente forte. Non ha cercato applausi facili.

Rosa Chemical mammone, il nuovo singolo. Voto: 7

Rosa Chemical è arrivato nel salotto di Rai 1 con il suo solito equilibrio tra immagine provocatoria (ma neanche troppo, oggi) e modi sorprendentemente delicati. Quando Caterina Balivo lo ha definito “mammone”, lui non ha fatto un passo indietro. Anzi, ha rivendicato con orgoglio il legame con la madre, precisando di avere la sua indipendenza ma anche di non voler dare per scontata una presenza così importante.

Il racconto ha preso una piega più emotiva quando l’artista ha parlato degli anni difficili, dagli 11 ai 18 anni. Un periodo complicato “come quello di tutti gli adolescenti” affrontato con una madre accanto che, pur tra dubbi e disappunto, non lo ha mai lasciato solo e non lo ha mai giudicato. Rosa Chemical ha spiegato che solo crescendo, soprattutto dopo i 25 anni, ha iniziato a mettere davvero a fuoco i rapporti, le ferite e le cose importanti. Ed è in quel momento che il personaggio, per qualche minuto, ha lasciato spazio alla persona.

Il nuovo singolo Mammamì, dedicato proprio alla madre – che un giorno le ha confessato di non riconoscerlo senza tatuaggi e piercing – e cantato in studio, ha entusiasmato tutti. Soprattutto Caterina Balivo che ha commentato con: “Rosico, anche io vorrei un figlio che mi scrivesse una canzone”.

Sal Da Vinci dopo l’Eurovision. Voto: 7

Sal Da Vinci, in collegamento da Vienna, ha invece portato nella puntata tutta l’emozione di questa incredibile esperienza. L’artista sta vivendo il post-Eurovision con grande partecipazione e non ha provato a nasconderlo. Ai microfoni de La Volta Buona ha raccontato di non riuscire a trattenere le emozioni, parlando di un momento speciale e di un’esperienza che porterà nel cuore.

Caterina Balivo ha costruito intorno a lui una riflessione semplice ma efficace: la “volta buona” può arrivare in qualunque momento. Non per forza all’inizio, non per forza quando tutti se lo aspettano. Nel caso di Sal Da Vinci, il riconoscimento sembra arrivare in una fase matura della carriera, quando l’artista ha già un percorso importante alle spalle ma trova comunque il modo di stupirsi.

In studio si è parlato anche delle polemiche che lo hanno accompagnato (e che lo accompagnano da sempre). La lettura proposta è stata curiosa: forse quelle discussioni, invece di penalizzarlo, lo hanno reso più vicino al pubblico, più umano, perfino più simpatico.

Caterina Balivo versione “find Waldo”. Voto: 7,5

Concludiamo le pagelle di questa puntata del pomeridiano di Rai 1 proprio con la padrona di casa, stavolta in una versione un po’ particolare. Il look scelto da Caterina Balivo per questo lunedì ci diverte fin da subito: un maglioncino a righe orizzontali bianco e rosso che non può non ricordarci il famoso gioco “find Waldo”. Sarà stato voluto? Non lo sappiamo, ma l’abbinamento con una gonna longuette bianca e scarpe slingback è efficace e per noi è un grande sì.

Ma vogliamo sottolineare anche il merito di aver condotto una puntata che si è mossa sul labile equilibrio tra emozione e divertimento, gestita decisamente bene da chi, è sempre più evidente, conduce il programma con grande maestria.