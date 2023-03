Cristiana Ciacci, chi è il marito della figlia di Little Tony

Fonte: IPA Cristiana Ciacci, chi è il compagno della figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci è la figlia di Little Tony, il celebre cantante scomparso nel 2013. Classe 1972, della sua vita privata si conosce poco perché ha sempre cercato di mantenere la sua sfera più personale come tale. Si sa che è fidanzata e presto convolerà a nozze. Ha cinque figli, due di questi avuti proprio con l’attuale compagno.

Cristiana Ciacci, chi è il compagno e papà di due dei suoi figli

Capelli castani e occhi chiari, si chiama Massimiliano Salvi il compagno di Cristiana Ciacci e papà di due dei suoi cinque figli, ovvero Melania e Mattia. Di lui non si conosce moltissimo, perché la coppia è piuttosto riservata e vive la sfera privata lontana dai clamori mediatici. Non mancano, però, gli scatti insieme. Infatti Cristiana, unica figlia del celebre e tanto amato cantante Little Tony, condivide di frequente scatti della propria famiglia e anche qualche dedica per l’uomo che le sta affianco. Scorrendo la sua bacheca Instagram, ad esempio li si può ammirare insieme, sorridenti. Ad accompagnare lo scatto, parole inequivocabili: “My love”, ovvero “Il mio amore”.

Oppure, in un’altra foto, si vede la famiglia riunita. Piccoli grandi momenti di felicità, che Cristiana Ciacci condivide con i suoi follower. Massimiliano ha 46 anni: soffierà su 47 candeline ad agosto, almeno stando a uno scatto di un precedente compleanno del 2021. Per il resto quella che è la loro relazione, e la vita di tutta la famiglia, viene mantenuta lontano dai gossip. Emerge, però, un grande affetto che li lega gli uni agli altri.

Tra le foto, condivise sulla sua bacheca Instagram, anche molte dedicate a papà Little Tony e a mamma Giuliana Brugnoli. Tra le ultime immagini, invece, quelle relative alla sua partecipazione a Domenica In, dove è andata proprio in occasione della Festa del papà.

E a Mara Venier ha ricordato una data importante, invitandola al suo matrimonio che verrà celebrato l’11 giugno: il giorno del compleanno della sua mamma. Il futuro sposo, che è un militare, era stato ospite con Cristiana a Oggi è un altro giorno dove lei aveva ricordato: “Sono 12 anni che stiamo insieme, non mi sono mai sposata e lo aspettavo davvero con tutto il cuore”. La coppia si era conosciuta durante le prove di uno spettacolo.

Cristiana Ciacci, le emozioni ricordando il suo papà

Cristiana Ciacci è stata ospite nello studio di Domenica In, proprio in occasione della Festa del papà per ricordare il suo: Little Tony. Mara Venier ha spiegato che, nel vedere le prove e sentendo cantare Pupo con la figlia, Cristiana è: “Scoppiata in lacrime”. “Perché fino a 10 anni fa – ha spiegato – quante volte abbiamo cantato con papà come hanno fatto loro guardandoci negli occhi e duettando insieme”.

E nel salotto di Rai 1 ha ricordato il loro profondo legame e il grande amore che li legava. Un’occasione anche per presentare i suoi bambini e la sua famiglia, spiegando come lei sia riuscita a superare ogni difficoltà per loro: “Loro sono la mia missione, il mio scopo nella vita”.

Così nello studio sono entrati i suoi cinque figli : Mirko di 24 anni, Martina di 22, Melissa 15 anni, Melania che va in terza elementare e, quindi dovrebbe avere otto anni, e Mattia 5.

Un piccolo spaccato di vita privata che ha portato con lei sul piccolo schermo, proprio per ricordare papà e nonno Little Tony. Cristiana si è commossa in più di un’occasione nel ricordarlo. E anche quando i figli le hanno letto una lettera per ringraziarla e per dedicarle parole speciali, che hanno mostrato per pochi istanti il profondo legame che li unisce.