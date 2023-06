Cristiana Ciacci si è sposata, l’abito da Principessa per le nozze con Massimiliano Salvi

Fonte: IPA Cristiana Ciacci, le nozze con Massimiliano Salvi

13 anni e due figli insieme: Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi si sono sposati dopo un lungo fidanzamento carico d’amore, con una cerimonia principesca in quel di Roma. L’abito di lei ha letteralmente lasciato senza fiato: bianco, come da tradizione, e accompagnato da una tiara che ha ricordato moltissimo quelle delle Principesse più amate. La figlia di Little Tony ha così coronato il suo sogno d’amore, come testimoniano le foto che ha voluto condividere sul suo profilo Instagram.

Cristiana Ciacci sposa, l’abito da favola per il giorno più bello

Una proposta che è arrivata da pochissimo, le nozze preparate in fretta in un giorno che Cristiana Ciacci non dimenticherà facilmente. La figlia di Little Tony, mamma di 5 figli di cui due avuti proprio con il neo-marito, è apparsa raggiante nel suo abito da Principessa, di pizzo, con gonna ampia e mantella. Le foto non mentono: è stata una giornata dedicata all’amore, quello che peraltro condividono da moltissimi anni, e che hanno deciso di coronare con il matrimonio che finalmente è arrivato.

Le nozze sono state celebrate domenica 11 giugno presso la chiesa di Santa Francesca Romana a Roma, a pochi passi dal Colosseo. Massimiliano Salvi è anche il papà dei suoi due figli più piccoli, Melania e Mattia, che hanno ricoperto il ruolo di paggetti d’onore della sposa. A Diva e Donna, ha raccontato: “Massimiliano è un uomo straordinario, riesce a garantirmi un sostegno continuo, a sorreggermi in quanto persona e in quanto personaggio pubblico”.

L’amore tra Cristiana Ciacci e Massimiliano Salvi

A parlare del sentimento che li lega ormai da oltre 10 anni è stata proprio lei, Cristiana Ciacci, che a Diva e Donna ha voluto rilasciare qualche particolare sulla loro lunga storia d’amore: “Ho conosciuto Massimiliano recitando in una compagnia teatrale e, guarda tu il destino, interpretavamo il ruolo degli sposi. Da quel momento non ci siamo più lasciati”.

Per lei, non si trattava del primo matrimonio. È infatti stata sposata – per altre due volte – con i papà dei suoi primi 3 figli, Mirko, Melissa e Martina. I 5 fratelli, che hanno tutti nomi che iniziano per M, hanno partecipato con gioia alle nozze della loro mamma, legatissima a loro. Cristiana Ciacci, figlia di Little Tony e sua erede artistica, ha sempre desiderato una famiglia molto numerosa.

A Domenica In, di fronte a Mara Venier, aveva anche raccontato di quanto suo padre desiderasse essere presente alle sue nozze per poter cantare l’Ave Maria di Shubert: “Sono cresciuta con papà che mi ha sempre detto che mi avrebbe cantato l’Ave Maria di Schubert al mio matrimonio. Ma non ci sarà. Non mi porterà lui all’altare, mi ci porterà mio figlio grande e mi mancherà tantissimo. Ma ci sarà un coro che canterà l’Ave Maria che voleva cantarmi lui e quel momento per me sarà emozionantissimo”.

Little Tony è mancato proprio 10 anni fa: “Vedere che le persone lo amano ancora mi ha commosso molto e per me questi dieci anni senza di lui sono stati lunghi. Da un parte non mi sembra che siano passati dieci anni perché lo vivo nella mia quotidianità attraverso le foto, le sue canzoni, da una parte lo sento molto vicino, però dall’altra mi manca tanto, soprattutto con l’avvicinarsi del mio matrimonio”.