Cristiana Ciacci, la figlia di Little Tony

Cristiana Ciacci è stata ospite da Eleonora Daniele a Storie Italiane dove è stata intervistata e ha parlato del padre scomparso sei anni fa.

Cristiana è la figlia di Little Tony, nata dalla prima moglie Giuliana Brugnoli: il cantante, con cui aveva un rapporto molto speciale, è scomparso il 27 maggio 2013 all’età di 72 anni.

Durante l’intervista la donna, mamma di cinque figli, ha ripercorso la sua vita e ha raccontato la spensieratezza del padre in modo emozionale e commovente, senza nascondere una certa malinconia verso gli anni passati.

“Io volevo fare la mamma, accudire i figli, stare a casa, mentre lui la vedeva un po’ come una vita sprecata”, ha confidato Cristiana a Eleonora Daniele. Il suo racconto ha toccato anche la scoperta della malattia del padre, momento delicato perché arrivato nello stesso periodo in cui lei scopriva la sua quarta gravidanza.

La scelta della ragazza di non dare preoccupazioni al padre e di non dire dello stato interessante, quella del padre di nascondere la malattia per non turbare i suoi fan (e anche il suo agente): una storia difficile che ha legato ancora di più Cristiana Ciacci e Little Tony, che già avevano attraversato insieme un momento terribile nel 1993, quando la madre e moglie Giuliana Brugnoli aveva contratto la stessa malattia del cantante.

Durante l’intervista ha parlato anche di alcuni momenti difficili della sua infanzia: la coppia dei genitori, infatti, non era solida a causa dei continui tradimenti (quando lei è nata, nel 1974, erano già separati) e la bambina veniva affidata a bambinaie e baby sitter, maturando grandi mancanze affettive. Forse è proprio a causa di questo che Cristiana Ciacci ha sofferto di anoressia, malattia mai accettata né riconosciuta dall’interprete di Cuore matto.

“Mio padre è sempre stato poco presente, lui non ha mai voluto accettare questa malattia, l’ha sempre combattuta, come se fosse una mia scelta ammalarmi di anoressia. Ho superato tutto andando nel centro di Tor Vergata”, ha rivelato Cristiana durante l’intervista a Storie Italiane.

Oggi però tutto questo rancore è (quasi) scomparso e Cristiana Ciacci tiene molto caro il ricordo del padre al quale è stata vicina anche nei suoi ultimi istanti di vita; un triste epilogo che l’ha segnata molto. In onore del padre ha fondato la Little Tony Family, una band che si esibisce in giro per l’Italia formata da Cristiana Ciacci, dal musicista Angelo Petruccetti, già storico collaboratore del cantante, e da due ballerine.