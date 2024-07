“Chiara Ferragni e Tony Effe a cena insieme”: cosa sta accadendo tra le due star?

Chiara Ferragni e Tony Effe avrebbero cenato insieme in un famoso ristorante di Milano: amicizia o flirt in corso?

Fonte: IPA Tony Effe e Chiara Ferragni

Protagonisti indiscussi nell’estate del gossip, Chiara Ferragni e il rapper Tony Effe continuano a far parlare di sé. I due, stando ad alcune indiscrezioni, avrebbero cenato insieme in un noto ristorante milanese: flirt o semplice amicizia?

Chiara Ferragni e Tony Effe a cena

Chiara Ferragni sembra avere un vero e proprio debole per i rapper. La popolare influencer è stata infatti avvistata nuovamente in compagnia del cantante Tony Effe, come riporta Dagospia: “Ieri sera al ristorante Dal bolognese a Milano avvistata Chiara Ferragni al tavolo con la mamma. Dopo 40 minuti è arrivato Tony Effe e l’influencer in crisi di fatturato, visibilmente emozionata, l’ha raggiunto al tavolo”. I due, quindi, avrebbero continuato la cena insieme. A conferma di ciò, anche un post del rapper, in cui si ammira una prelibata pietanza su un piatto che reca proprio il nome del famoso ristorante.

Non è chiaro che rapporto ci sia tra la Ferragni ed Effe, ma non è la prima volta che vengono avvistati insieme. Circa un mese fa, infatti, i due erano stati immortalati in compagnia di alcuni amici all’uscita di un famoso ristorante milanese. A diffondere gli scatti, era stato il settimanale Chi, che li aveva paparazzati durante un’uscita di gruppo con Gilda Ambrosio, Chiara Biasi, Giorgia Tordini, Vincenzo Sabatino e Domenico Iovine. Gli elementi per sbilanciarsi sulla natura del rapporto sono ancora pochi, ma di certo questa frequentazione, di qualunque natura essa sia, non farà piacere a Fedez, che pochi mesi fa aveva smesso di seguire il collega sui social.

Chiara Ferragni e il flirt con Andrea Bisciotti

L’avvistamento di Chiara Ferragni e Tony Effe assume connotati molto diversi se si considera che i due, in realtà, sarebbero al momento impegnati con altre persone. L’influencer, secondo i ben informati, starebbe frequentando l’ortopedico Andrea Bisciotti, conosciuto a Forte dei Marmi: “È toscano, si è laureato all’università di Parma, lavora presso l’Humanitas di Milano. Su Instagram il misconosciuto Bisciotti ha come follower d’eccezione proprio Chiara Ferragni” aveva fatto sapere Dagospia rivelando l’identità del fortunato.

Poco dopo, erano arrivati anche i primi scatti pubblicati da Diva e Donna che la ritraevano proprio in compagnia del giovane dottore. Una frequentazione ancora agli albori, che pareva tuttavia aver investito la vita di Chiara di energie positive.

Tony Effe e Giulia De Lellis, la liaison è già finita?

Tony Effe, invece, si era mostrato nelle ultime settimane in compagnia di Giulia De Lellis. La coppia, secondo i bene informati, sarebbe stata anche al centro di una scenata di gelosia durante il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, ma la frequentazione non si sarebbe evoluta in nulla di serio. Lo sostiene l’esperta di gossip Deianira Marzano, che ha parlato proprio di una vera e propria rottura tra il rapper e l’ex volto di Uomini e donne.

Insomma, Tony Effe al momento sarebbe single e pronto a godersi un’estate all’insegna del divertimento e della passione. Ma i colpi di scena non sono da escludere, e se molti fanno il tifo per Gaia, con cui ha inciso la hit Sesso e samba, non è detto che Chiara Ferragni sia fuori dai giochi.