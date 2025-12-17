Valeria Angione in ospedale per due volte in un giorno: come sta ora

Valeria Angione ha raccontato ai fan lo spavento e la corsa in ospedale dopo un attacco di vomito: come sta ora

IPA Valeria Angione in ospedale: cosa è successo e come sta

Momento delicato per Valeria Angione. La content creator napoletana si è sentita male e ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso dopo alcuni episodi di vomito improvvisi che l’hanno spinta a recarsi in ospedale due volte nello stesso giorno.

A raccontarlo è stata lei stessa che, attraverso una serie di storie sui social, ha voluto rassicurare i fan spiegando cosa è successo e come sta ora.

Valeria Angione in ospedale, come sta

“Probabilmente ieri giornata più brutta della mia vita, davvero”. Apre così le sue storie Instagram Valeria Angione, attrice e content creator napoletana che nelle scorse ore si è sentita male al punto da doversi recare in ospedale.

Una giornata complicata, iniziata con un episodio di vomito apparentemente innocuo, che si è poi trasformato in qualcosa di più serio. “Ieri mattina ho vomitato e pensavo fosse finita lì ma poi non ho mai più smesso. I crampi allo stomaco sono stati così forti da farmi perdere i sensi. La nausea mi ha portato allo sfinimento”, ha spiegato Valeria, condividendo alcune foto che la ritraggono sul lettino del pronto soccorso.

“Luca mi ha portata al pronto soccorso ma manco ricordo come. Ricordo solo un infermiere dolcissimo che mi faceva soffiare dentro un palloncino. Purtroppo il vomito non si è fermato fino a questa notte, dove pensavo davvero di morire… Non avevo più niente nello stomaco. Quindi sono dovuta ritornare”.

Due volte all’ospedale e un grande spavento che oggi Valeria riesce a raccontare con maggiore serenità. “Gli esami sono usciti buoni… quindi hanno escluso il peggio. Potrebbe essere una gastroenterite. Ad ogni modo dovrò fare altri esami nei prossimi giorni”. L’attrice ha poi voluto rivolgere un pensiero a chi si è preso cura di lei, citando in particolare gli infermieri del Fatebenefratelli “per la cura, la pazienza e i sorrisi”.

Valeria Angione, il messaggio ai follower dopo l’ospedale

Il brutto spavento vissuto nelle scorse ore ha spinto Valeria Angione a condividere una riflessione più ampia con la sua community, da sempre molto affezionata e attenta alle sue parole. Un messaggio che va oltre il racconto di quello che le è accaduto e che si trasforma in un invito sincero a fermarsi e ascoltare il proprio corpo.

Questa esperienza, infatti, le ha fatto prendere maggiore consapevolezza di quanto sia importante non mettere in secondo piano la salute rimandando controlli, visite e momenti di prevenzione: un atteggiamento comune, spesso giustificato dalla mancanza di tempo o dalle priorità quotidiane, che però può avere conseguenze inattese.

Proprio per questo Valeria ha scelto di esporsi e di parlarne apertamente con l’obiettivo di evitare che altri possano ritrovarsi nella sua stessa situazione: “Queste storie sono per chi rimanda i controlli da una vita. Tipo io, che ‘sisi devo vedere un gastroenterologo’ dal 2000. Poi il corpo ti prenota il pronto soccorso da solo. ‘Non ho tempo’ è la scusa più usata. Anche con noi stessi. Si rimanda sempre. Per lavoro, per altro, per tutti. E quasi mai per noi”.

