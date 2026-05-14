Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA

Valeria Marini sa di certo come rendere interessante un’intervista. Di storie da raccontare ne ha di certo moltissime e, nonostante anni e anni di carriera alle spalle, ce ne sono ancora di inedite. Il racconto concesso al podcast Privé è stato di certo senza filtri e molto intimo. Una vicenda, però, ha colpito nel segno più delle altre.

Primo fidanzato

“Sono sempre stata molto curiosa”, dice Valeria Marini dopo aver rivelato d’aver dato il primo bacio a 8 anni. “Il primo bacio a un compagno di scuola, del quale ero innamoratissima. Io ero una bella biondina dai capelli lunghi, anche se forse a 8 anni è molto presto. Sono però sempre stata molto curiosa”.

A stupire, però, è soprattutto la storia legata al suo primo fidanzato. Aveva 14 anni al tempo e lui 30. È chiaro che abbia avuto modo di riflettere su quanto accaduto, perché utilizza delle definizioni in parte contrastanti. Guardando alle sue spalle, però, preferisce dare spazio a ciò che considera il “buono” di quella relazione, escludendo l’ampia problematicità di un uomo adulto che si avvicina a un’adolescente.

“Ero molto innamorata e tra noi c’era grande passione. Una relazione che ho vissuto bene. Un po’ meno mia mamma, che non era contenta di questo rapporto, perché praticamente mi rapiva. A volte non andavo neanche a scuola. Però c’era passione ed è una cosa bella”.

Al netto di tutto, Valeria ne conserva un bel ricordo, anche se oggi, decisamente più matura d’allora, si guarda indietro e definisce il suo carattere come “non bello”. Il motivo? Era decisamente litigioso. Era però il suo primo amore, il che rende un po’ ciechi. Il problema, infatti, era decisamente lui e non lei in quella storia.

L’uomo ideale

Nel corso dell’intervista, Valeria Marini ha parlato anche del suo percorso professionale, citando svariate figure importanti. A Cinecittà incontrò Federico Fellini, per poi vedere la propria vita cambiare dopo essere stata al fianco di Vittorio Cecchi Gori. Una relazione che ha segnato una stagione chiave della sua vita pubblica e privata.

Ma cosa deve avere un uomo per conquistarla?