Grande Fratello Vip, Valeria Marini e Carmen Russo pronte a tornare

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IPA Valeria Marini e Carmen Russo

Il Grande Fratello Vip 2026 non decolla negli ascolti e punta così sull’usato sicuro. Pare infatti che siano pronte ad entrare nella Casa più spiata d’Italia due ex protagoniste molto discusse della storia del reality show: Valeria Marini e Carmen Russo.

Grande Fratello Vip 2026, torna Carmen Russo?

A lanciare l’indiscrezione sul GF Vip è stata Monica Setta a Storie di donne al bivio: “Oggi vi diremo qualcosa di molto importante su nuovi ingressi al Grande Fratello Vip. Sì, forse entrerà anche Carmen Russo”.

“Adesso vorrei entrare piano, piano alla notizia sul reality di Canale 5, perché è materia incandescente. Dico già che tra poco in studio, oltre a te arriverà un’altra donna che è stata contattata per entrare. Ma adesso siamo con te e sappiamo che forse entrerai al GF. Ci vediamo la prossima settimana e mi racconterai meglio anche questa cosa”, ha continuato.

E ancora: “Anni fa Enzo Paolo Turchi ti mandò a chiamare e tu accorresti per dargli un bacio e stargli vicino. Ora dicono che è arrivata l’offerta per tornare in gioco in questa edizione, che peraltro è molto brillante, condotta da Ilary Blasi, con due opinioniste effervescenti, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Avresti paura di lasciare solo tuo marito?”.

Carmen Russo, che di recente ha smentito i rumors sulla presunta love story con Stefano De Martino, non ha negato la proposta ricevuta: “Non avrei perplessità o paure di lasciare solo mio marito, perché c’è nostra figlia e lui è molto felice quando si occupa di lei. Quindi ti dico, perché no? Per me è sempre una bella esperienza. I reality poi sono diversi in ogni edizione che fai. Tu vivi delle esperienze, incontri nuove persone ogni volta. Certo, lì in questo momento c’è un po’ di agitazione”.

Anche Valeria Marini al Grande Fratello Vip 2026?

Non solo Carmen Russo. Nel corso della stessa puntata, Monica Setta ha accolto anche Valeria Marini, rivelando che pure la showgirl sarebbe stata contattata dagli autori del Grande Fratello Vip.

Anche in questo caso non sono arrivate conferme ufficiali, ma l’ipotesi di un coinvolgimento resta sul tavolo. La Setta ha parlato di una proposta ricevuta, senza chiarire se sia stata accettata o meno, rimandando eventuali sviluppi alle prossime settimane.

“Adesso accolgo in studio una donna che ha ricevuto una proposta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. Ha detto di sì, ha detto di no? Lo scopriremo presto”.

Come successo con Carmen Russo, anche nel caso della Marini, la Setta l’ha salutata ricordando dell’offerta ricevuta da Mediaset: “Ora lo dico io, è vero che ti hanno proposto di entrare nella casa del GF. Però ci sono tante altre novità che ti riguardano e le racconteremo tutte sabato prossimo”.

L’eventuale ingresso di entrambe, con il Grande Fratello Vip già a metà percorso, solleva interrogativi sulla strategia adottata. Non si esclude che si possa trattare di partecipazioni temporanee, magari in qualità di ospiti, piuttosto che di concorrenti a tutti gli effetti.

La stessa Valeria Marini è rientrata più volte come guest star al Grande Fratello Vip dopo aver partecipato alla prima edizione, quella del 2016, dove ha lasciato il segno con la sua lite per la scolapasta con Elenoire Casalegno.

Carmen Russo è stata una gieffina a tutti gli effetti in ben due edizioni dello show: prima nel 2017 e poi nel 2022. Nel 2023, invece, si è esibita, a puntate alterne, con un balletto a fine puntata.