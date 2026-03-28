Valeria Marini lascia il fidanzato: “Ho detto no alla sua richiesta”. E perdona Nino Frassica

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Valeria Marini

Un’altra relazione finita, l’ennesima, e una decisione presa senza esitazioni. Valeria Marini è tornata single e ha raccontato i motivi della rottura durante la trasmissione Storie al bivio, ospite di Monica Setta.

La showgirl ha spiegato di aver interrotto la sua ultima love story dopo una richiesta precisa del compagno: seguirlo nei suoi spostamenti in giro per il mondo. Una proposta che, in apparenza, poteva sembrare romantica, ma che per la 58enne ha rappresentato un limite. “Mi chiedeva di scegliere tra il mio lavoro e lui”, ha confessato. “A quel punto ho capito che non era amore puro“.

Un rapporto iniziato da pochi mesi, che inizialmente sembrava promettente. “Mi sembrava di essere davvero innamorata”, ha aggiunto, ricordando una fase iniziale serena. Poi, però, la richiesta di un impegno più vincolante ha cambiato la prospettiva, portandola a prendere una decisione netta: interrompere la relazione e privilegiare la propria autonomia.

Valeria Marini non ha mai menzionato il nome dell’uomo ma secondo le recenti indiscrezioni dovrebbe trattarsi di Cristian Grimaldi, un giovane imprenditore molto noto nei circuiti mondani. I due erano stati avvistati insieme nell’ultimo periodo ma poi la liaison non ha spiccato il volo.

Valeria Marini e le difficoltà in amore

Nel racconto di Valeria Marini emerge anche una riflessione più ampia sul rapporto con l’amore. “Ho sofferto troppo”, ha confidato l’ex primadonna del Bagaglino, sottolineando una fragilità che si ripresenta ogni volta che prova a costruire una nuova relazione. “Temo di essere ingannata più che tradita”, ha ammesso, distinguendo tra due forme diverse di delusione.

Parole che restituiscono il profilo di una persona consapevole delle proprie difficoltà, ma ancora disposta a mettersi in gioco, seppur con cautela. “L’amore mi fa ancora paura”, ha ribadito, evidenziando come le esperienze passate continuino a influenzare le scelte presenti.

Nonostante la fine dell’ultima relazione, Valeria appare oggi più concentrata su se stessa, determinata a non rinunciare alla propria indipendenza. Una posizione che si inserisce in un percorso personale segnato da alti e bassi, ma anche da una costante esposizione pubblica.

Valeria Marini perdona Nino Frassica

Nel corso dell’intervista con Monica Setta, Valeria Marini ha affrontato anche un altro tema recente: la polemica con Nino Frassica, nata in seguito ad alcune battute del comico durante il Festival di Sanremo di Carlo Conti.

“Mi sono sentita offesa”, ha affermato, precisando di non aver ricevuto scuse dirette. “Ha continuato a scherzare, fingendo di scusarsi con un’altra persona, Valeria Golino”. Nonostante tutto questo, la Marini ha deciso di chiudere la vicenda in modo distensivo.

“Ho deciso di fare io il primo passo. Lo perdono ufficialmente”, ha dichiarato, riconoscendo il carattere ironico dell’attore di Don Matteo. “È talmente simpatico che non riesco a tenergli il muso”.

Un episodio che si inserisce in un momento personale non semplice, segnato dalla fine della relazione sentimentale. Oggi, però, Valeria Marini sembra aver ritrovato un equilibrio, tra la volontà di guardare avanti e la consapevolezza delle proprie priorità.

La scelta di mettere se stessa al centro resta il punto fermo di questa fase. Un orientamento che, almeno per ora, prevale su nuove prospettive sentimentali.