Valeria Marini, le finte scuse di Nino Frassica in tv. Lei si arrabbia e la polemica va avanti

Continua lo scontro a distanza tra Valeria Marini e Nino Frassica: dopo Sanremo il comico punge la soubrette da Fabio Fazio e lei va su tutte le furie

Non si placa la polemica nata dopo l’ultimo Festival di Sanremo tra Valeria Marini e Nino Frassica. Nell’ultima puntata di Che tempo che fa, il comico siciliano ha affrontato la questione con una nuova gag, mettendo in scena delle scuse pubbliche alla showgirl. Ma lo ha fatto a modo suo, trasformando il momento in un ulteriore siparietto comico. Che non è proprio andato giù all’ex primadonna del Bagaglino.

Le finte scuse di Nino Frassica a Valeria Marini

La querelle tra Valeria Marini e Nino Frassica è nata dopo la finale di Sanremo 2026, quando l’attore e comico, durante uno sketch con Carlo Conti, ha citato la showgirl ironizzando sulla sua assenza e mimando una bocca gonfia, come dopo un intervento alle labbra.

La battuta ha divertito il pubblico dell’Ariston e i social ma non la diretta interessata. Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, la Marini ha raccontato quasi tra le lacrime di aver trovato quel momento offensivo, chiedendo pubblicamente delle scuse al comico, che nel frattempo – secondo il suo racconto – si sarebbe già scusato in privato.

Ora Frassica, nello studio di Fabio Fazio, ha deciso di tornare sull’episodio. Ancora una volta con fare pungente. “Volevo chiudere il pezzo di questa sera chiedendo scusa a Valeria“, ha detto con tono serio, annunciando di volerlo fare pubblicamente.

Poi la battuta: “Lo faccio perché le avevo promesso di andare a vedere il suo ultimo film, La Gioia. Quindi chiedo scusa a Valeria Golino“. Il riferimento all’attrice ha provocato le risate del pubblico in studio ma ha inevitabilmente riacceso la polemica con la Marini.

Nei giorni scorsi, peraltro, Frassica aveva già replicato indirettamente alla vicenda pubblicando sui social il video di una gag simile andata in onda anni fa sempre a Che tempo che fa, quando la Marini, presente in studio, aveva riso della stessa battuta.

Valeria Marini su tutte le furie

La risposta di Valeria Marini non si è fatta attendere. “Frassica ha fatto le scuse a Valeria… Golino? Non ha fatto ridere nessuno”, ha dichiarato con fermezza all‘Adnkronos.

“Io sono notoriamente una persona ironica: se avesse fatto ridere sarei stata la prima a farlo. Invece trovo che il suo atteggiamento sia una mancanza di rispetto nei miei confronti”, ha aggiunto.

Valeria ha poi ricordato anche il loro rapporto di lunga data: “Frassica mi conosce da quando ero ragazzina. Abbiamo lavorato insieme in uno dei miei primi programmi, per questo non capisco il motivo di questo accanimento”.

Il riferimento è a La Grande Sfida, il programma tv andato in onda su Canale 5 nel 1993 e dove Valeria e Frassica affiancavano Gerry Scotti. Il format alternava momenti di spettacolo a esibizioni e gare bizzarre tra personaggi famosi. La Marini era agli inizi della sua carriera ma già molto popolare così come Frassica, all’epoca reduce dai successi anni ’80 accanto a Renzo Arbore.

Getty Images

Da qui una nuova richiesta: “È inutile che mi scriva in privato “ti voglio bene”. Pensa se mi voleva male. A questo punto le scuse me le deve fare pubblicamente, faccia a faccia, magari durante una trasmissione televisiva. Così potremo riderci sopra insieme”.

La polemica, dunque, resta aperta. E potrebbe trovare una nuova risposta proprio sul piccolo schermo.