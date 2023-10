Quasi un uomo libero (le condanne scadranno a giorni), Fabrizio Corona ultimamente è tornato, e ritornato, in televisione e, forse per la prima volta, ha deciso di essere sincero. Anche troppo. Il paparazzo ha parlato senza remore dei rapporti con le famose ex fidanzate, della relazione con la giovanissima nuova compagna e della malattia del figlio. Questo sbandierare tutto in diretta televisiva, però, non è stato apprezzato dalla famiglia: l’ex moglie Nina Moric minaccia azioni legali e il figlio ha lasciato improvvisamente la casa paterna.

Fabrizio Corona, triste rivelazione a Domenica In

“Dopo l’intervista a Belve, mio figlio ha lasciato casa mia ed è tornato dalla madre. Non lo sento più”. Ospite di Mara Venier nel pomeriggio di Domenica In, Fabrizio Corona ha confessato che le schiette dichiarazioni rilasciate qualche giorno fa ai microfoni di Belve, il talk show condotto da Francesca Fagnani, hanno ulteriormente incrinato il già difficile rapporto con il figlio Carlos.

Il ventunenne, nato dal matrimonio tra il paparazzo e Nina Moric, che già da qualche anno viveva stabilmente in casa di Corona, ha lasciato l’appartamento all’improvviso per riparare dalla madre. Da allora tra lui e il padre la comunicazione è stata interrotta. “Adesso potrebbe avere una nuova crisi, stare malissimo. Probabilmente Nina lo farà scappare in Croazia con lei”. Il paparazzo parla quasi senza emozione, ormai rassegnato, forse più interessato a dare una notizia bomba che a lanciare un appello al figlio.

Le dure parole pronunciate a Belve

Ospite di Belve, Fabrizio Corona si era esposto per la prima volta sulla malattia del figlio: “Sta molto male. Si tratta di un malessere genetico. Non potrà gestire la sua vita da solo, ma ho messo le persone giuste nel posto giusto. Quando non ci sarò più sarà sicuro che non è solo”. Lui, invece, si è dichiarato incapace di prendersi cura del figlio malato: “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

Neppure la madre, secondo il paparazzo, sarebbe in grado di occuparsi di Carlos: “Lei non lo vede mai. Ma io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre. Oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui”.

Parole dure, al punto da convincere il figlio ad abbandonare la casa paterna. Immediata anche la reazione di Nina Moric che, il giorno dopo la messa in onda dell’intervista in questione, ha ripostato il video sul suo profilo Instagram, accusando Corona di malvagità. Già tempo fa, la modella aveva lanciato un appello social contro l’ex marito, definito un pessimo padre, incapace di offrire al figlio le cure necessarie. Dal litigio scaturì una denuncia per la quale si attende ancora un processo.

La malattia di Carlos Corona

Carlos, il figlio 21enne di Fabrizio Corona e Nina Moric, è affetto da psicosi transitoria acuta. Un disturbo psichico che fa perdere il contatto con la realtà, causando deliri, allucinazioni e sintomi psicotici. Tra una crisi acuta e l’altra, c’è inoltre il rischio di sviluppare disturbi come difficoltà di concentrazione, depressione, ansia e paranoie.