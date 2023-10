Fonte: IPA Carlos Corona, la verità sul padre Fabrizio e Nina Moric

“Non c’è alcun conflitto, questa è la verità”. Sono le parole di Carlos Corona, figlio del celebre (e discusso) Fabrizio e dell’ex modella Nina Moric. Se ne sono dette molte nelle ultime settimane anche a proposito della sua salute e del rapporto con la madre ma, in modo del tutto inaspettato, proprio con lei ha deciso di condividere alcune storie su Instagram che raccontano una verità ben diversa da quella che abbiamo appreso. Per la prima volta è il giovane a dire la sua.

Fabrizio Corona e Nina Moric, il figlio Carlos rompe il silenzio

Il nome di Fabrizio Corona è tornato in auge da qualche settimana, da quando cioè l’ex “re dei paparazzi” ha finito di scontare la sua pena ed è tornato protagonista dei principali salotti televisivi della Rai. Dapprima l’intervista a Belve in cui si è tolto qualche sassolino, raccontando del rapporto con le ex Nina Moric e Belen Rodriguez tra le altre cose, poi quella a Domenica In con Mara Venier, in cui si è anche lasciato andare a una gaffe sul marito della conduttrice.

Insomma, ovunque ci sia Corona si avverte come una scossa di terremoto pronta a stravolgere gli equilibri. Ma a far discutere erano state soprattutto le sue parole a proposito del figlio Carlos, nato dalla relazione con la Moric. Corona ha ammesso, senza scendere troppo nei dettagli, che il ragazzo oggi 21enne soffre di una malattia che rende la sua vita molto difficile, esprimendo non poca preoccupazione per l’assenza di una madre non in grado di prendersene cura a dovere.

Eppure le immagini condivise dall’ex modella raccontano un’altra storia: ci sono una madre entusiasta di avere al proprio fianco il figlio che, dal canto suo, sembra altrettanto divertito e sereno. Scherzano, sorridono e sì, parlano anche di cose serie. Carlos per la prima volta ha rotto il silenzio esprimendo il suo punto di vista sui genitori e la loro reale situazione, meno conflittuale di quanto si narri, almeno a suo dire: “Non c’è alcun conflitto. Questa è la verità. Io posso vedere mio padre, posso vedere mia madre. Questo quando voglio, perché loro sono persone responsabili e civili. Ci sta che io possa avere la libertà di scegliere”.

Carlos smentisce le parole di papà Fabrizio Corona

Il discorso di Carlos Corona è stato chiaro e, di fatto, ha smentito quanto affermato dal padre Fabrizio durante l’intervista a Belve con Francesca Fagnani. “Chi ha parlato aveva interesse di andare in tv ed essere pagato e dire le cose per gratificare il suo ego“, ha ammesso con tono deciso. “Le cose riportate dai media sono molto travisate e non sono attendibili – ha poi proseguito nel suo racconto -. Le persone che vedete in tv, mio padre, mia madre, altri, dovete prima conoscerli e vederli dal vivo per capire cosa succede. È facile dire quello lì ha fatto quello, l’altro quell’altro. Così sono capaci tutti. È fondamentale avere chiarezza“.

Poi ha aggiunto un dettaglio che sembra un riferimento diretto alla famosa vicenda del video a cui prese parte al fianco del padre, per sostenere il caso del presunto furto della Moric ai suoi danni, qui da lui stesso smentito: “Non c’è stato alcun tipo di furto, ve lo posso assicurare. (…) Molte volte io prendo parte a cose delle persone che mi coinvolgono e faccio male a me stesso, ma devo cercare di non avere una direzione. Nel bene o nel male, devo dire quel che succede, con una mia linea di pensiero”.