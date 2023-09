“Belve”, Fabrizio Corona: “Mio figlio sta male e sua madre Nina Moric non esiste per lui”

Dopo ben 11 anni Fabrizio Corona torna in Rai, ospite di Francesca Fagnani a Belve. Una prima puntata che si preannuncia ricca e intensa quella in onda martedì 26 settembre su Rai 2 in cui l’ex “re dei paparazzi”, che ha appena finito di scontare una pena di dieci anni, si prepara a raccontare al pubblico una parte molto intima di sé. Un tema doloroso legato al figlio Carlos, avuto dalla ex moglie Nina Moric, con la quale i rapporti sono tutt’altro che buoni.

Fabrizio Corona, la malattia del figlio Carlos

“Adesso sta male”, ha detto senza mezzi termini a Francesca Fagnani nella sua intervista a Belve. Una frase spiazzante riferita al figlio Carlos, nato dalla relazione con Nina Moric nel 2002. Oggi il ragazzo ha 21 anni, compiuti lo scorso 8 agosto, ma la sua vita è segnata da questa macchia molto dolorosa.

“Ho lottato per anni e anni – così ha proseguito Fabrizio Corona nel suo racconto -, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”. Corona non è sceso nei dettagli ma ha parlato di una malattia genetica, quindi incurabile, con la quale il giovane Carlos sarà costretto a convivere per tutta la vita.

Fabrizio Corona, le parole su Nina Moric

Inevitabile che l’intervista toccasse un altro argomento cardine nella vita di Fabrizio Corona: il rapporto con Nina Moric. I due sono stati sposati dal 2001 al 2007 ed è da questa relazione che è nato Carlos, appunto. È recente la notizia di una situazione difficile per la modella di origini croate che, come lei stessa ha raccontato su Instagram prima di dileguarsi dai social, ha dovuto subire un’operazione piuttosto pesante seguita da un “male” che non smette di condizionarla in ogni aspetto della sua vita. La paura di chi si avvicina troppo, l’impossibilità di uscire come normalmente farebbe chiunque: in una parola agorafobia.

“Non riesco a respirare in mezzo alla folla pubblica. Mi scoppiano le orecchie, diventa troppo forte, quindi conto i secondi e prima che fugga non ci vorrà molto, lo garantisco”, ha spiegato in una delle sue ultime e rare apparizioni sui social. E tutto questo influenza anche il rapporto con Carlos: “Non lo vede mai. Io non riesco a colpevolizzarla o odiarla, lo so che nel suo profondo in quei pochi momenti di lucidità sta male perché non è madre; oggi sta troppo male o troppo fuori per capire che deve fare la madre. Non ci puoi fare più niente, lei non ci sarà più per lui“, ha spiegato Corona a Belve.

Al contrario l’ex “re dei paparazzi”, che ha appena finito di scontare una pena chiudendo una volta e per tutte i conti con la giustizia, ha affermato di essere presente nella vita del figlio, impossibilitato a cavarsela da sé: “Ci sono in questo momento come una presenza, che sa che lui non è una persona che potrà gestire la sua vita da solo. Nel momento in cui non ci dovessi essere io nella sua vita non avrà mai problemi di nessun tipo, ho messo al posto giusto le persone giuste”.

“Belve”, anticipazioni e ospiti della prima puntata

“Chi viene sa cosa aspettarsi, un’intervista serrata, aperta in cui emergono aspetti inediti e non è detto che se viene fuori un’ombra, una fragilità, non sia utile all’intervistato. Tutti noi siamo imperfetti, incoerenti, con zone d’ombra e questo fa amare le persone che sono intervistate, piuttosto che mostrarsi come fenomeni e questo secondo me è stato recepito e perciò i no sono sempre meno rispetto a chi si propone”, così Francesca Fagnani ha parlato del suo Belve, programma che in breve è diventato un piccolo cult della televisione italiana.

Oltre a Fabrizio Corona, la giornalista ospita nella prima puntata alcuni grandi nomi come Stefano De Martino, pronto a rivelare quanto accaduto con Belen Rodriguez dal quale si è separato (di nuovo) appena qualche mese fa, e la cantante Arisa, di recente balzata agli onori della cronaca per via del suo annuncio matrimoniale senza veli che ha fatto il giro del web.