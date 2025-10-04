Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

È stato un amore tormentato quello tra Nina Moric e Fabrizio Corona e, seppure sia finito da molto tempo, continua a lasciare strascichi di discordia, sofferenza, recriminazioni. Nel mezzo, troppe volte, Carlos, l’unico figlio della coppia. Il ragazzo, oggi 23 anni, soffre di un grave disturbo psichico e, stando a quanto affermato pubblicamente dalla madre, non riceve alcun aiuto – né economico né morale – da parte del padre.

Lo sfogo di Nina Moric

Fino a qualche mese fa, Nina Moric e Fabrizio Corona sembravano aver dimenticato il passato e deposto le armi. Sui social si erano mostrati in un abbraccio amichevole. Sarà stata una mera illusione, perché il rapporto descritto oggi dalla modella croata ha contorni molto diversi. Moric, in una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, accusa l’ex marito di essere un padre assente e menefreghista.

“Da più di un anno sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio Carlos, 23 anni. – scrive – Vive con me e soffre di difficoltà psicologiche. Non ha alcun reddito, e tutte le spese dalle cure mediche ai farmaci, dal cibo all’affitto ricadono interamente su di me”. Moric spiega che “secondo la legge italiana, e secondo qualsiasi principio di decenza, entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo” eppure “suo padre Fabrizio Corona si dichiara ‘nullatenente’ e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità”.

Le parole di Nina trasudano stanchezza e rassegnazione: “Sono arrivata al limite. Mio figlio merita la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori. Lui non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali a prescindere dallo status, dalla ricchezza o dall’immagine pubblica”.

“Parlo oggi perché il silenzio mi ha tolto la forza, la voce e la salute. Chiedo consapevolezza, responsabilità e giustizia” così si conclude lo sfogo, in attesa, forse, di una risposta da parte di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona felice con la nuova famiglia

Ospite di Belve, parlando del figlio Carlos, Fabrizio Corona aveva affermato di essersi assicurato che “le persone giuste fossero al suo fianco”. Parole che suonano non veritiere a leggere la versione di Nina Moric. Le “persone giuste”, non il padre. A Mara Venier, durante una puntata di Domenica In, Corona aveva dimostrato di non essere in grado di stare accanto al figlio: “Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia: ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. Ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci devi convivere”.

Diversa appare invece la situazione con Thiago, il bimbo nato dalla relazione con Sara Barbieri il 21 dicembre 2024. “Ora ho cinquant’anni, ho un mio equilibrio” ha confidato il paparazzo a Chi. Mentre “quando è nato Carlos era tutto diverso, mio padre è morto quattro anni dopo, io sono finito nei guai”.

La malattia di Carlos Corona

Carlos Corona, figlio di Fabrizio e Nina Moric, è affetto da psicosi transitoria acuta. Si tratta di un disturbo psichico che, per periodi circoscritti e imprevedibili, porta a psicosi e distacco dalla realtà, con sintomi tra i quali allucinazioni, deliri, paranoie e profonda confusione. La psicosi transitoria acuta può essere preludio a disturbi psichiatrici più gravi come schizofrenia, disturbo bipolare o schizoaffettivo.