Fabrizio Corona papà per la seconda volta: è nato Thiago, il figlio con Sara Barbieri

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Fabrizio Corona: nato il figlio Thiago

Fabrizio Corona è diventato papà per la seconda volta. L’arrivo del piccolo Thiago, nato dal legame con la modella Sara Barbieri, ha riempito di emozione i social, dove l’ex re dei paparazzi ha condiviso i primi scatti del neonato. Un momento dolcissimo che segna una nuova tappa nella vita dell’imprenditore e della sua compagna, raccontato con discrezione ma anche con tanto amore.

Fabrizio Corona, è nato Thiago

Fabrizio Corona è diventato papà per la seconda volta. L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove l’ex re dei paparazzi ha condiviso una Instagram Story che lo ritrae mentre bacia delicatamente il piccolo Thiago, avvolto in una copertina azzurra. Un’immagine che ha fatto rapidamente il giro del web, ricevendo migliaia di commenti affettuosi.

Una notizia che ha emozionato il pubblico e che rappresenta una nuova pagina nella vita di Corona, già padre di Carlos Maria, nato dal matrimonio con Nina Moric.

La nascita di Thiago era stata anticipata da uno scatto condiviso sui social, in cui si vedeva Sara, luminosa e bellissima, mentre si dirigeva verso la sala parto. Avvolta in un morbido accappatoio bianco e con i capelli raccolti in una coda bassa, la giovane modella ha mostrato ancora una volta la sua eleganza naturale, preferendo il silenzio alle parole e lasciando che fosse l’amore a parlare per lei.

Sara Barbieri: una mamma lontana dai riflettori

Sara Barbieri, 29 anni, è una modella affermata ma riservata. A differenza di molte delle donne che hanno fatto parte della vita di Fabrizio Corona, Sara ha scelto di mantenere un profilo basso durante tutta la gravidanza. La giovane ha preferito evitare interviste e apparizioni pubbliche, lasciando che fosse il compagno a raccontare la gioia di diventare padre a 50 anni.

La notizia della gravidanza era stata resa pubblica a maggio 2024, quando Corona, in un’intervista al settimanale Chi, aveva condiviso la sua felicità. “Sara è una donna speciale”, aveva dichiarato, sottolineando come la relazione con lei fosse diversa da tutte le altre. Per Sara, Thiago è il primo figlio, un’esperienza vissuta con discrezione e dolcezza, lontano dal clamore mediatico che solitamente accompagna le vicende di Fabrizio.

Originaria di Firenze, Sara è nata nel 2000 e ha 24 anni. La differenza d’età di 26 anni con Fabrizio non sembra aver mai rappresentato un ostacolo per la coppia, che si è sempre mostrata affiatata e complice.

Fabrizio Corona, una famiglia in rinascita

Fabrizio Corona sembra aver trovato un raro equilibrio nella sua vita familiare. L’ex re dei paparazzi ha condiviso di recente sui social un’immagine che racconta una nuova armonia: accanto a lui, la compagna Sara, il figlio Carlos Maria e l’ex moglie Nina Moric. Uno scatto che segna una tregua significativa dopo anni di tensioni e conflitti, spesso culminati in battaglie legali e mediatiche.

Le parole di Corona, che accompagnano la foto, sono piene di riflessione e speranza. “Ecco la mia splendida famiglia. Tutto ciò che davvero ho saputo creare”. Un messaggio che parla di amore, perdono e voglia di costruire, nonostante le difficoltà. Con l’arrivo di Thiago, la famiglia si arricchisce di un nuovo capitolo, in cui il desiderio di stabilità sembra prevalere su vecchi rancori.