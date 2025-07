Fabrizio Corona, le foto di famiglia sono senza veli

IPA Il nuovo post Instagram di Corona non lascia spazio all'immaginazione

Fabrizio Corona ha trovato un modo originale per celebrare la sua famiglia allargata. L’ex “re dei paparazzi” ha condiviso su Instagram alcuni scatti intimi insieme al figlio Thiago e alla compagna Sara Barbieri, ma intimi in senso letterale: sia papà che mamma appaiono completamente nudi nelle foto.

Corona posa come mamma l’ha fatto con in braccio il piccolo Thiago (nato a fine 2024), mentre in un’altra immagine la modella 24enne Sara è ritratta senza veli dietro un vetro, i lunghi capelli strategicamente posizionati sul seno. Un vero e proprio album di famiglia au naturel, accompagnato, ça va sans dire, da una didascalia provocatoria che rimanda al suo ultimo video Falsissimo.

Fabrizio Corona nudo con il figlio: il nuovo scatto di famiglia su Instagram

Dimenticate le tradizionali foto coi neonati in tutina: in casa Corona il dress code per il servizio fotografico di famiglia pare fosse naturale. Nel primo scatto, Fabrizio Corona posa completamente nudo, tenendo in braccio il figlio Thiago di sette mesi.

Il bebè, per fortuna, è l’unico vestito a dovere, un dettaglio che non salva comunque la foto dal rischio censura, considerato che l’ex paparazzo sfida gli algoritmi come suo solito.

Nella seconda foto condivisa, la compagna Sara Barbieri sembra omaggiare certa arte fotografica d’autore: compare nuda dietro un vetro, con la chioma a coprire appena il décolleté, un’immagine che ricorda la performance di Yoko Ono insieme a John Lennon.

Nessuna volgarità esplicita, intendiamoci, ma di sicuro Corona e la sua Sara hanno deciso di metterci la faccia e (quasi) tutto il resto per immortalare la felicità familiare. Del resto, si chiamano il Tentatore e la Tentatrice, per riprendere la puntata di Falsissimo su Temptation Island.

Del resto, già qualche mese fa la stessa Barbieri aveva posato “come natura crea” col piccolo in braccio, scrivendo “Avrai per sempre un posto sicuro” al suo bebè e mostrandosi pura e libera assieme a lui all’interno di un resort tropicale. Mai volgari, foto sempre belle.

Le foto senza veli di Corona: tutti i momenti social più provocatori

Che Fabrizio Corona non abbia mai avuto problemi a mettersi a nudo, metaforicamente e non, non è certo una novità. Già in passato l’ex agente fotografico ha abituato i suoi follower a selfie audaci e scatti senza censura. Basti ricordare quando, per festeggiare i suoi 50 anni la scorsa primavera, si è immortalato completamente nudo in una spa all’aperto, sfruttando tatuaggi e giochi d’acqua per coprire le parti intime e aggirare le rigide regole di Instagram.

E come dimenticare quando, nel 2020, l’ex “bad boy” pubblicò nelle stories una foto integrale scattata in bagno, censurando a malapena il lato B con un adesivo “vietato ai minori” e scegliendo come colonna sonora “Me ne frego” di Achille Lauro, titolo più che azzeccato per il suo atteggiamento.

Insomma, niente di scandaloso rispetto a quanto Corona è abituato a fare, ma certamente ogni sua provocazione non passa inosservata. D’altronde, l’esibizionismo cronico è un marchio di fabbrica che Fabrizio continua a rivendicare con orgoglio: se c’è un limite da sfidare (che sia il buon gusto o l’algoritmo di Instagram), state pur certi che lui ci si lancerà a capofitto.